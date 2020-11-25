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Гривня утерла ніс долару та євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз: як зміниться курс валют

Курс валют в Україні 25 листопада буде сприятливим для українців

За даними Нацбанку, в середу українська гривня трохи відіб'є позиції у євро, а долар несподівано завмре, давши національній валюті шанс відігратися.

Так, 25 листопада 1 долар продаватимуть за 28,3 гривні, також як і днем раніше. Гривня втерла носа долару, не давши йому підніматися далі.

А ось євро помітно втратив за один день. У середу європейську валюту продаватимуть за 33,68 гривень, хоча днем раніше продавали дорожче – за 33,75 гривень.

Розмір субсидій для українців зріс, у Мінсоцполітики озвучили нові цифри: "з початку опалювального сезону…"

У Мінсоцполітики повідомили, що за жовтень субсидіями встигли скористатися близько 3 мільйонів сімей

Зазначається, що з початку опалювального сезону розмір пільг зріс у 2,5 рази. Середній розмір субсидій, які українці отримували в жовтні, досяг 732 гривень. При цьому ще у вересні цей показник становив 280 гривень.

Найбільшу субсидію за жовтень отримала сім'я з Києва. Її сума сягнула 950 гривень.

Українських дітей хочуть відправити до школи з 5 років, що задумали в Міносвіти: "наші діти не гірші за тих, хто..."

В Україні планують впровадити нову освітню реформу

Так, Міністерство освіти і науки готове розробити освітні та навчальні програми для дітей, якщо українське суспільство підтримає пропозицію старту шкільного навчання для дітей з 5 років. За словами в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, сучасні діти розвиваються значно швидше, тому, чим раніше дитина почне отримувати корисні навички, тим успішніше вона буде в дорослому житті. Шкарлет додав, що почав суспільний діалог з цього питання - і якщо ініціатива знайде відгук в українців, їй дадуть "зелене світло". "Це дорого", - говорять експерти. Але наші діти не гірше за тих, хто вчиться в більш розвинених країнах, і тому аргументи на користь "економії" вважаю недоцільними ", - підкреслив Шкарлет.

Тарифи на комуналку будуть змінюватися по-новому, в Кабміні розкрили деталі: «Автоматична корекція…»

Це, в свою чергу, не може не впливати на тарифи на комуналку. За словами Хоцяновської, в такій ситуації було б доцільно автоматично коригувати цифри в платіжках замість того, щоб кожен раз приймати рішення про їх зміну.

"Мінрегіон пропонує розглянути варіант введення автоматичної корекції тарифів на теплову енергію і комунальні послуги", - розповіла заступник міністра.

Вона уточнила, що найчастіше це пов'язано з тенденціями на самому ринку газу та електроенергії, через які змінюється вартість цих складових.

"Із зарплат заберуть по дві тисячі": в Кабміні придумали, на кому "заощадити" бюджетні гроші

Український уряд не знайшов коштів на підвищення зарплат вчителям, однак при цьому президент України Володимир Зеленський пообіцяв фінансову допомогу ФОПам

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року вчителям збиралися підвищити зарплату на дві тисячі гривень, але тепер ніякого підвищення не буде. Таке рішення ухвалили через брак коштів у держбюджеті.

Мінімальний оклад педагога повинен був становити як мінімум 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн), але тепер він буде всього лише 4455 грн.

При цьому Зеленський оголосив, що ФОПи зможуть отримати допомогу в розмірі 8 тис. грн, а українцям, у яких є податкові борги на суму менше 3060 грн, ці заборгованості скасують.

Очікується, що найближчим часом до парламенту будуть представлені законопроекти, що передбачають наступне: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону посилення карантину. А саме, якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють.

Нагадаємо, що нові 20 і 5 гривень з'являться в Україні, Нацбанк попередив, як відрізнити від підробки: "будуть введені...".

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