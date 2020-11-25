Курс валют в Украине 25 ноября будет благоприятным для украинцев

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, в среду курс валют приятно удивит. Украинская гривна немного отобьет позиции у евро, а доллар неожиданно замрет, дав национальной валюте шанс отыграться.

Так, 25 ноября 1 доллар будут продавать за 28,3 гривны, также как и днем раньше. Гривна утерла нос доллару, не дав ему подниматься дальше.

А вот евро заметно потерял за один день. В среду европейскую валюту будут продавать за 33,68 гривен, хотя днем раньше продавали дороже – за 33,75 гривен.

Ранее мы писали, что эксперты решили объяснить причины колебания курса. Инвестиционный банкир Сергей Фурса подчеркнул, что украинская гривна не падает, так как курс доллара то растет, то возвращается вниз. Фурса отметил, что с курсом не происходит ничего странного. При этом он посоветовал украинцам хранить сбережения в разных валютах.

Эксперт также напомнил, что в государственном бюджете на 2021 год заложен средний курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Но этот курс сохранится только в том случае, если Украина сможет продолжить сотрудничество с МВФ.

Напомним, что новые 20 и 5 гривен появятся в Украине, Нацбанк предупредил, как отличить от подделки: "Будут введены...".

А еще Politeka писала, что Нацбанк разработал новые правила, что кардинально изменится для должников.

Также Politeka сообщала, что новые условия возврата денег из украинских банков, появилось срочное заявление: «обратиться можно только…».