Но есть и план "Б"

В Украине предлагают автоматически корректировать тарифы на коммунальные услуги

Как уточнила замминистра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская, во время отопительного сезона стоимость газа для предприятий теплоснабжения растет буквально каждый месяц, пишет пресс-служба Минрегиона.

Это, в свою очередь, не может не влиять на тарифы на коммуналку. По словам Хоцяновской, в такой ситуации было бы целесообразно автоматически корректировать цифры в платежках вместо того, чтобы каждый раз принимать решение об их изменении.

«Минрегион предлагает рассмотреть вариант введения автоматической коррекции тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги», - рассказала замминистра.

Она уточнила, что зачастую это связано с тенденциями на самом рынке газа и электроэнергии, из-за которых меняется стоимость этих состовляющих.

Если же Верховная Рада не поддержит эту инициативу, Минрегиона хочет предложить каждый месяц проводить перерасчет стоимости теплоэнергии и коммунальных услуг с учетом изменения стоимости энергоносителей.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что из-за холодной погоды и истощения запасов в хранищах стоимость газа может резко подскочить в декабре.

Президент ассоциации Газовые трейдеры Украины Андрей Мизовец рассказал, что уже в декабре украинцы в среднем будут платить до семи тысяч гривен за тысячу кубических метров.

Напомним, цены на газ стремительно идут вверх, названы драконовские тарифы: "в 3,7 раза больше...".

Как сообщала Politeka, новый тотальный локдаун все ближе, как изменятся тарифы, цены и зарплаты: "Будет значительно хуже".

Также Politeka писала, что коммуналка по-новому, в Раде предупредили, за что еще придется платить: «Уже с января».