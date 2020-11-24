Выплаты полагаются украинцам, которые пострадали из-за действия карантинных ограничений
Подробности сообщил президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении.
По его словам, предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, и уволенным наемным работникам выплатят по 8000 гривен.
Ожидается, что в ближайшее время в парламент будут представлены законопроекты, предусматривающие следующее: единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. А именно, если вы ФЛП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют.
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Отметим, по подсчетам бывшего заместителя министра экономики Украины Павла Кухты, если в Украине будет введен жесткий локдаун, то на поддержку предпринимателей из госбюджета надо будет взять около 20 миллиардов гривен, которых там просто нет.
«Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты», – уверяет эксперт.
Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. При этом премьер-минристр Денис Шмыгаль заявил, что если карантин выходного дня не поможет снизить заболеваемость китайским вирусом, то есть план Б – локдаун.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.