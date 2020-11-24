Выплаты полагаются украинцам, которые пострадали из-за действия карантинных ограничений

Подробности сообщил президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении.

По его словам, предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, и уволенным наемным работникам выплатят по 8000 гривен.

Ожидается, что в ближайшее время в парламент будут представлены законопроекты, предусматривающие следующее: единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. А именно, если вы ФЛП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют.

Отметим, по подсчетам бывшего заместителя министра экономики Украины Павла Кухты, если в Украине будет введен жесткий локдаун, то на поддержку предпринимателей из госбюджета надо будет взять около 20 миллиардов гривен, которых там просто нет.

«Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты», – уверяет эксперт.

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. При этом премьер-минристр Денис Шмыгаль заявил, что если карантин выходного дня не поможет снизить заболеваемость китайским вирусом, то есть план Б – локдаун.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.