Коли над головою спокійно, ми часто забуваємо, якою ціною дарується ця тиша.

Наші титани з протиповітряної оборони цілодобово вглядаються в темряву, аби перехопити кожну ворожу бляшанку. Вже цієї неділі, 21 червня, у столиці відбудеться потужна подія, де кожен зможе конвертувати свій спортивний азарт у реальний захист для рідного міста. На ВДНГ стартує третій благодійний забіг «Чисте небо». Це чудова нагода розім'яти м'язи у колі однодумців, зустріти зірок, отримати унікальний сувенір із фронту та, найголовніше, допомогти зібрати кошти на надсучасне обладнання для наших вартових неба.



Проєкт «Чисте небо» — це не просто чергові спортивні змагання для любителів здорового способу життя. Це частина великої та життєво важливої ініціативи «Очі ППО», яку координують волонтери Кіноспілки разом зі своїми надійними партнерами.



Головна мета цієї недільної зустрічі — зібрати солідну суму на придбання унікальних тепловізійних комплексів вітчизняного виробництва. Ця техніка є справжнім порятунком для бійців 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку. Розумні прилади дозволяють хлопцям помічати та вести ворожі безпілотники й ракети на величезній відстані як яскравим днем, так і в суцільній нічній темряві. Саме тому організатори обрали просте, але дуже влучне гасло для події: «Біжимо і донатимо заради чистого неба».

Масштаб, який постійно зростає

Для Кіноспілки це вже третій подібний івент, і з кожним разом кількість небайдужих людей лише збільшується. Минулий забіг, який відбувся в середині весни, 19 квітня, зібрав на стартовій лінії понад 300 заряджених позитивом учасників. Спільними зусиллями тоді вдалося акумулювати солідну суму — 690 262 гривні, які одразу пішли в роботу на допомогу війську.

Голова правління Кіноспілки Артем Колюбаєв зазначає, що такі заходи допомагають не лише збирати кошти, а й будувати правильне суспільство в тилу:

«Для нас велика честь допомагати військовим, закупати нове обладнання та підтримувати їх в роботі проти ворога. Це особливий проєкт, адже тут формується спільнота свідомих та активних людей. Кожний забіг стає масштабнішим за попередній, саме тому Кіноспілка вже втретє проводить такий захід. Доєднуйтеся цього разу та біжіть разом з нами заради чистого неба».

Програма свята: розіграші, зіркова руханка та залізні медалі

Організатори обіцяють, що 21 червня Urban Park на ВДНГ перетвориться на епіцентр крутих емоцій. Двері для учасників відчиняться о 9:30 — саме тоді розпочнеться реєстрація та видача стартових пакетів бігуна. Фірмовий старт івент підхватить об 11:00, коли оголосять офіційне відкриття.

Програма очікується насичена та драйвова:

Запальна спортивна руханка, яку проведуть відомі зіркові гості;

Розіграш цінних подарунків та крутих призів від партнерів проєкту;

Особливі сувеніри на фініші — кожен, хто подолає свою дистанцію, отримає унікальну пам’ятну медаль, виплавлену зі справжніх відстріляних гільз, які волонтерам передали самі бійці 1020-го полку ППО.

Дистанції для дорослих, малечі та онлайн-героїв

Організатори подбали про те, щоб до свята могли долучитися абсолютно всі, незалежно від віку чи рівня спортивної підготовки. Для дорослих передбачені серйозні випробування на 5 та 10 кілометрів, а також легша, але символічна «зіркова миля» довжиною в 1,6 кілометра.

Маленькі спортсмени теж зможуть показати, на що здатні. Для підлітків та дітей віком від 7 до 12 років підготували трасу на 800 метрів, а наймолодші бігуни (до 6 років включно) зможуть весело подолати затишну 400-метрівку під шалені оплески батьків.

Якщо ж ви перебуваєте в іншому місті, за кордоном або просто не маєте змоги приїхати на ВДНГ особисто — не біда. Проєкт передбачає зручний онлайн-формат. Ви можете зареєструватися, зробити свій благодійний внесок, пробігти дистанцію у своєму рідному парку та все одно стати частиною цієї великої доброї справи.

Офіційна реєстрація вже стартувала та відкрита для всіх охочих. Переходьте на сторінки Кіноспілки у соціальних мережах, обирайте свій варіант участі, дізнавайтеся імена запрошених зірок та готуйте кросівки. Зустрінемося на старті!