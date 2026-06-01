В Одесі в межах Black Sea Security Forum 2026 відбувся Молитовний сніданок Чорноморського регіону, який об’єднав понад 300 учасників — військових, ветеранів, капеланів, представників влади, місцевого самоврядування, бізнесу, громадського сектору та міжнародних партнерів.

Оскільки Black Sea Security Forum є одним із ключових міжнародних майданчиків для обговорення безпекових викликів у Чорноморському регіоні, до Одеси прибули американські сенатори, конгресмени, представники дипломатичного корпусу США, громадські діячі та міжнародні партнери України.





Зокрема, на Молитовному сніданку були присутні сенатори США Річард Блюменталь та Марк Келлі, конгресмен Джим Гаймс, тимчасово повірена у справах Посольства США в Україні Джулі Девіс, а також пастор президента США Дональда Трампа Марк Бернс, який послідовно підтримує Україну та український народ.

Участь у заході взяв перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Валерій Дубіль. Під час виступу він наголосив, що поряд із військовою силою та міжнародною підтримкою важливу роль у стійкості українського суспільства відіграють духовні цінності.

«Сьогодні багато говорять про зброю, безпеку та оборону. І це справді важливо. Але переконаний, що для українців є ще одна сила, яка допомагає вистояти вже п’ятий рік великої війни. Це віра в Бога, молитва і любов. Саме вони дають сили не опускати руки після важких втрат, підтримувати одне одного, допомагати армії та щодня працювати заради України. Дякую кожному, хто сьогодні підтримує Україну не лише справами, а й щирою молитвою. Бо там, де є віра, є надія. А там, де є надія — завжди є майбутнє», — зазначив Валерій Дубіль.

Під час заходу також виступили композитор і піаніст Євген Хмара — амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», а також українська співачка Дарія Ковтун (ODARA).

Координатор руху молитовних сніданків в Україні Павло Унгурян підкреслив, що духовна єдність сьогодні має особливе значення як для України, так і для всього Чорноморського регіону.