Украинское правительство не нашло средств на повышение зарплат учителям, однако при этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал финансовую помощь ФОПам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, с 1 января 2021 года учителям не станут повышать зарплату на две тысячи гривен, как это было обещано ранее. Такое решение приняли из-за нехватки средств в госбюджете.

Как известно, в Украине уже с 1 января 2021 года минимальный оклад для педагога должны были повысить минимум до 2,5 прожиточных минимумов (по состоянию на сегодня - 6810 грн). Такое решение приняло само украинское правительство своим постановлением №822. Однако на днях это решение было отменено.

В результате теперь минимальный оклад молодого учителя составляет всего лишь 4455 грн.

При этом президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ФОПы смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн, а украинцам, у которых есть налоговые долги на сумму менее 3060 грн, эти задолженности отменят.

Ожидается, что если в Украине введут кассовые аппараты и начнут учитывать реальный оборот физлиц-предпринимателей, это может создать новые поступления в бюджет страны.

Кроме того, внедрение кассовых регистраторов в Украине предусматривается и в Меморандуме о макроэкономической помощи со стороны ЕС. Если нарушить эти нормы, Украина рискует остаться без поддержки в виде кредитов, экономика еще больше уйдет в тень, а страна окажется на грани банкротства.

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