Українська делегація, до якої входять голови громад Житомирської області, з 17 по 21 червня 2026 року перебуває з робочим візитом в Естонії.

Про це з Таллінна передає кореспондент Житомир.info.



«У складі делегації є народні депутати та голови 11 територіальних громад Житомирської області, які приїхали на запрошення голови Талліннської міської ради Міхаїла Килварта. 18 червня першим відвідали Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV), який активно відновлює та підтримує Житомирську область, фінансуючи будівництво ДБСТ, будинки для ВПО, облаштування укриттів», - повідомив кореспондент видання.Під час зустрічі обговорювали проєкти, які вдалося втілити, які зараз реалізуються та розповідали, на що звертатимуть увагу при виборі наступних.











«ESTDEV – це та державна агенція, через яку естонський уряд допомагає нашій державі. І всі об’єкти інфраструктури, всі програми розвитку, які реалізовуються на Житомирщині – ними оперує ESTDEV. Минулого року центр отримав спеціальну ліцензію Європейської комісії і тепер може працювати не лише з грошима третіх країн, але й коштами Єврокомісії. В контексті відбудови нашого житомирського регіону і на шляху до Європейського Союзу ESTDEV стає не тільки нашим надійним партнером у відбудові, а й у розвитку в рамках нашого руху до ЄС. Ми сьогодні провели нараду з головами громад, моїми колегами народними депутатами, де домовилися, що до міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference, яка запланована на 2027 рік, ми підготуємо шорт-лист ТОП-50 проєктів, реалізацію яких ми бачимо на Житомирщині в наступні три роки – з 2027 по 2030 роки», - прокоментував керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Естонською Республікою, народний депутат Арсеній Пушкаренко.

Він зазначив, що під час візиту до Естонії голови громад Житомирської області представлять свої нові проєкти й буде узгоджений новий стратегічний підхід розвитку Житомирщини на наступні три роки.

Зауважимо, що у складі української делегації є мери Овруча, Андрушівки, голови Райгородської, Чоповицької, Ружинської, Ярунської, Вчорайшенської, Городницької, Дубрівської громад.