Отключение света на неделю 2-8 июня в Сумской области преследует цель улучшения надежности электроснабжения в регионе.

Отключение света на неделю 2-8 июня в Сумской области касается Недригайловской общины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте самого общества .

Света не будет 3 июня 2025 с 09:00 до 14:00 в связи с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП). Это вынужденный шаг, направленный на улучшение качества электроснабжения и бесперебойной работы сетей.

Временные перебои в электроснабжении коснутся значительной части населенных пунктов общины. В частности, плановое отключение коснется таких улиц города Недригайлов: Бережок (дома 14,16,18-31), Строительная (2-46А), Вишневая (1-63), Героев Чернобыля (2-12), Заболотовка, Заречная (2-58),4 Лесная (2-30), Магалевская (3-22).

Кроме того, это будет касаться ул. Независимости (10-72), Нестора Кизенко (2-10), Александра Шовтуты (1-31/2), Патриотов Украины (1-32), Пески (1-241), Слободская (5-48), Спортивная (1-123), Сумская (1-114), Шевченка (1-38А), Школьная (1-29), Юбилейная (1-36), Яценкова (2-29), а также переулки 1-й Сумской, Зарудки, Шпилевка и Юбилейный.

АО "Сумыоблэнерго" просит жителей заранее подготовиться к отключению света на неделю 2-8 июня в Сумской области и извиняется за возможные неудобства.

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