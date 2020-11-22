Чиновники будут проверять получателей субсидий и могут лишить выплат в случае нарушений

Как сообщает Politeka.net, в Минсоцполитики объявили условия, при которых украинцы потеряют помощь по оплате коммунальных услуг. Сайт "24 канала" пишет, что потребителей даже заставят вернуть сэкономленные деньги.

Согласно дейстующему законодательству, субсидии лишат, если жильцы за два месяца пользования коммунальными услугами задолжают более 20 необлагаемых минимумов доходов - на сегодняшний момент критическая сумма составляет 340 гривен. Украинцев также лишат выплат, если они:

не платят алименты больше трех месяцев;

совершили покупку на сумму в 50 тысяч гривен за последний год;

были за границей более двух месяцев;

получили крупное наследство;

не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости;

владеют автомобилем "возрастом" от пяти лет и "младше".

Органы социальной защиты населения тщательно проверяют, не скрывают ли субсидианты важную информацию, законно ли получают помощь и правильно ли указали доходы. Более того, в 2020 году расширили круг лиц, которые подвергаются проверкам. В Минсоцполитики подчеркнули:

"Будут прекращены выплаты тем, кто не подал документы или скрыл определенные доходы или поступления для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно".

Напомним, что появились новые субсидии на карантине, кому полагается помощь: "на выплаты могут рассчитывать..."

Как сообщала Politeka, выплаты пенсий по-новому: где в Украине надо жить, чтобы платили больше, чем остальным, названы суммы.

Также Politeka писала, что пенсии и субсидии украинцам выдадут по новой схеме, что изменилось: "При выплате от 5 тысяч…".