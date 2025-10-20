Ограничения движения транспорта в Винницкой области повлияют на удобство передвижения по городу, поэтому местным следует знать об изменениях.

В одном из поселков в Винницкой области временно вводят ограничение движения транспорта из-за ремонта путей, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице Тульчинской районной военной администрации, ограничения движения транспорта в Винницкой области касаются железнодорожного переезда на перегоне Вапнярка - Княжево и продлятся двое суток.

С 20 по 22 октября на железнодорожном переезде 1207 км перегона в Винницкой области будет ограничено движение транспорта.

Такие временные неудобства связаны с ремонтом путей. Работы проводятся в период с 7:00 в понедельник 20 октября до 7:00 среди 22 октября. В течение этого времени данный участок дороги будет закрыт для проезда.

Так что водителям придется выбирать альтернативный маршрут. Местным жителям также советуют заранее продумать свои передвижения по региону, если их привычный путь проходит через указанную дорогу.

Временный объезд был организован через путепровод 1203 км ПК8 в районе поселка Первомайское. Важно отметить, что его габарит высоты составляет 3,5 метра. Местная администрация призывает водителей внимательно следить за знаками и не нарушать временные запреты.

Напомним, что ранее мы также сообщали об изменениях общественного транспорта Винницы. Нововведения коснулись автобусных маршрутов №21 и №24.

Теперь автобусы отправляются более равномерно в часы пик с конечных остановок "Педколледж" и "ул. Бучмы (лес)". Тестовый режим маршрутов №19, №21, №22 и №24 продолжается, а постоянное расписание будет утверждено после завершения тестирования с учетом результатов и отзывов горожан.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит фруктов в Винницкой области: садоводы потеряли почти половину урожая.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: что посоветовали потребителям.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Виннице: на что рекордно подскочили цены за пять лет.