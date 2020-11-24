В Украине планируют внедрить новую образовательную реформу, в рамках которой предполагается, что дети будут идти в первый класс уже с 5 лет

Как передает Politeka, об этом написал на своем Telegram-канале и. о. министра образования Сергей Шкарлет.

Так, Министерство образования и науки готово разработать образовательные и учебные программы для детей, если украинское общество поддержит предложения старта школьного обучения для детей с 5 лет.

Шкарлет подчеркнул, что если такая инициатива будет положительно воспринята обществом, в Украине начнут разрабатывать соответствующие учебные программы.

"Для меня очень важно мнение каждого гражданина по организации 12-летнего школьного обучения, начиная с 5 лет. Сознательно начал общественный диалог на эту тему. В случае поддержки предусмотрена разработка соответствующих возрасту детей образовательных и учебных программ", – подчеркнул Шкарлет.

Глава Минобразования уверен, что чем раньше начинается освоение ребенком полезных навыков, развитие способностей, тем успешнее этот ребенок становится во взрослой жизни.

Еще одним из аргументов для изменений, по словам Шкарлета, является то, что современные дети развиваются намного быстрее, чем раньше, и значительную роль в этом играет бешеный темп развития современных информационных технологий.

Сегодня, по его словам, дети в возрасте 5 и 6 лет нуждаются в различных подходах и компетенциях по форме и продолжительности обучения и досуга.

"Это дорого", - говорят эксперты. Но наши дети не хуже тех, кто учится в более развитых странах, и поэтому аргументы в пользу "экономии" считаю нецелесообразными", - подчеркнул он.

Он также отметил, что этот вопрос обсуждается с участием родителей, педагогов, психологов и педиатров.

Также Шкарлет прикрепил к своему посту сюжет одного из украинских телеканалов о новой реформе образования.

Журналисты взяли комментарий у Шкарлета на эту тему, а также опросили людей. Мнения разделились - некоторые считают, что в 5 лет идти в школу слишком рано, а другие говорят, что в странах Запада такая практика имеет место быть.

Сам же Шкарлет отметил, что есть европейские страны, в которых начинают учиться с 4 или даже 3 лет.

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