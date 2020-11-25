Гривна утерла нос доллару и евро, в НБУ озвучили неожиданный прогноз: как изменится курс валют
Курс валют в Украине 25 ноября будет благоприятным для украинцев
По данным Нацбанка, в среду украинская гривна немного отобьет позиции у евро, а доллар неожиданно замрет, дав национальной валюте шанс отыграться.
Так, 25 ноября 1 доллар будут продавать за 28,3 гривны, также как и днем раньше. Гривна утерла нос доллару, не дав ему подниматься дальше.
А вот евро заметно потерял за один день. В среду европейскую валюту будут продавать за 33,68 гривен, хотя днем раньше продавали дороже – за 33,75 гривен.
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Размер субсидий для украинцев вырос, в Минсоцполитики озвучили новые цифры: «с начала отопительного сезона…»
В Минсоцполитики сообщили, что за октябрь субсидиями успели воспользоваться около 3 миллионов семей
Отмечается, что с начала отопительного сезона размер льгот вырос в 2,5 раза. Средний размер субсидий, которые украинцы получали в октябре, достиг 732 гривен. При этом еще в сентябре этот показатель составлял 280 гривен.
Самую большую субсидию за октябрь получила семья из Киева. Ее сумма достигла 950 гривен.
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Тарифы на коммуналку будут меняться по-новому, в Кабмине раскрыли детали: «Автоматическая коррекция…»
Это, в свою очередь, не может не влиять на тарифы на коммуналку. По словам Хоцяновской, в такой ситуации было бы целесообразно автоматически корректировать цифры в платежках вместо того, чтобы каждый раз принимать решение об их изменении.
«Минрегион предлагает рассмотреть вариант введения автоматической коррекции тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги», - рассказала замминистра.
Она уточнила, что зачастую это связано с тенденциями на самом рынке газа и электроэнергии, из-за которых меняется стоимость этих составляющих.
"Из зарплат заберут по две тысячи": в Кабмине придумали, на ком "сэкономить" бюджетные деньги
Украинское правительство не нашло средств на повышение зарплат учителям, однако при этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал финансовую помощь ФОПам
Напомним, с 1 января 2021 года учителям собирались повысить зарплату на две тысячи гривен, но теперь никакого повышения не будет. Такое решение приняли из-за нехватки средств в госбюджете.
Минимальный оклад педагога должен был составлять как минимум 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн), но теперь он будет всего лишь 4455 грн.
При этом Зеленский объявил, что ФОПы смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн, а украинцам, у которых есть налоговые долги на сумму менее 3060 грн, эти задолженности отменят.
Ожидается, что в ближайшее время в парламент будут представлены законопроекты, предусматривающие следующее: единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. А именно, если вы ФЛП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют.
Напомним, что новые 20 и 5 гривен появятся в Украине, Нацбанк предупредил, как отличить от подделки: "Будут введены...".
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