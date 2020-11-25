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Гривна утерла нос доллару и евро, в НБУ озвучили неожиданный прогноз: как изменится курс валют

Курс валют в Украине 25 ноября будет благоприятным для украинцев

По данным Нацбанка, в среду украинская гривна немного отобьет позиции у евро, а доллар неожиданно замрет, дав национальной валюте шанс отыграться.

Так, 25 ноября 1 доллар будут продавать за 28,3 гривны, также как и днем раньше. Гривна утерла нос доллару, не дав ему подниматься дальше.

А вот евро заметно потерял за один день. В среду европейскую валюту будут продавать за 33,68 гривен, хотя днем раньше продавали дороже – за 33,75 гривен.

Размер субсидий для украинцев вырос, в Минсоцполитики озвучили новые цифры: «с начала отопительного сезона…»

В Минсоцполитики сообщили, что за октябрь субсидиями успели воспользоваться около 3 миллионов семей

Отмечается, что с начала отопительного сезона размер льгот вырос в 2,5 раза. Средний размер субсидий, которые украинцы получали в октябре, достиг 732 гривен. При этом еще в сентябре этот показатель составлял 280 гривен.

Самую большую субсидию за октябрь получила семья из Киева. Ее сумма достигла 950 гривен.

Украинских детей хотят отправить в школу с 5 лет, что задумали в Минобразования: "Наши дети не хуже тех, кто..."

В Украине планируют внедрить новую образовательную реформу

Так, Министерство образования и науки готово разработать образовательные и учебные программы для детей, если украинское общество поддержит предложение старта школьного обучения для детей с 5 лет. По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, современные дети развиваются значительно быстрее, поэтому, чем раньше ребенок начнет получать полезные навыки, тем успешнее он будет во взрослой жизни. Шкарлет добавил, что начал общественный диалог по этому вопросу - и если инициатива найдет отклик у украинцев, ей дадут "зеленый свет". "Это дорого", - говорят эксперты. Но наши дети не хуже тех, кто учится в более развитых странах, и поэтому аргументы в пользу "экономии" считаю нецелесообразными", - подчеркнул Шкарлет.

Тарифы на коммуналку будут меняться по-новому, в Кабмине раскрыли детали: «Автоматическая коррекция…»

Это, в свою очередь, не может не влиять на тарифы на коммуналку. По словам Хоцяновской, в такой ситуации было бы целесообразно автоматически корректировать цифры в платежках вместо того, чтобы каждый раз принимать решение об их изменении.

«Минрегион предлагает рассмотреть вариант введения автоматической коррекции тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги», - рассказала замминистра.

Она уточнила, что зачастую это связано с тенденциями на самом рынке газа и электроэнергии, из-за которых меняется стоимость этих составляющих.

"Из зарплат заберут по две тысячи": в Кабмине придумали, на ком "сэкономить" бюджетные деньги

Украинское правительство не нашло средств на повышение зарплат учителям, однако при этом президент Украины Владимир Зеленский пообещал финансовую помощь ФОПам

Напомним, с 1 января 2021 года учителям собирались повысить зарплату на две тысячи гривен, но теперь никакого повышения не будет. Такое решение приняли из-за нехватки средств в госбюджете.

Минимальный оклад педагога должен был составлять как минимум 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн), но теперь он будет всего лишь 4455 грн.

При этом Зеленский объявил, что ФОПы смогут получить помощь в размере 8 тыс. грн, а украинцам, у которых есть налоговые долги на сумму менее 3060 грн, эти задолженности отменят.

Ожидается, что в ближайшее время в парламент будут представлены законопроекты, предусматривающие следующее: единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. А именно, если вы ФЛП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют.

Напомним, что новые 20 и 5 гривен появятся в Украине, Нацбанк предупредил, как отличить от подделки: "Будут введены...".

Также Politeka писала о новых выплатах для украинцев: кого коснется решение Рады, " Прописана возможность...".