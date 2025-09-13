Ограничения движения в Днепре коснутся жителей и водителей, которые пользуются указанными улицами, и предусматривают дополнительное внимание организации безопасности и удобства для жителей.

Ограничение движения в Днепре вводится с 19 сентября, сообщает Politeka.

Это касается улицы Героев Спасателей (ранее Дубинина) и переулка Крутая балка, сообщает проект распоряжения Днепровского городского головы .

На Героев Спасателей проезд сузят в районе домов №4 и №27. Такие мероприятия связаны со строительством кабельной линии, которое выполняет ООО "СП Стройсвязь". Планируется, что работы продлятся до 18 октября 2025 года.

Во время работ территорию ограниченного участка огородят и установят соответствующие дорожные знаки для безопасного передвижения транспортных средств. После завершения монтажа кабельной линии зону вокруг восстановят в соответствии с действующими нормами.

Следовательно, ограничения движения в Днепре коснутся жителей и водителей, которые пользуются указанными улицами, и предусматривают дополнительное внимание организации безопасности и удобства для жителей. Проект распоряжения направлен на минимизацию неудобств и своевременное завершение строительных работ.

К слову, также сообщалось о новом графике движения поездов в Днепр.

С 15 сентября пригородная электричка 6109 Демурино – Чаплино – Днепр-Главный будет делать кратковременную остановку на платформе 196 км, что обеспечит более удобную подборку для жителей близлежащих населенных пунктов. До станции Синельниково II поезд будет курсировать по действующему графику, далее с небольшими изменениями.

Пассажиры смогут воспользоваться новыми остановками, в том числе на платформах 219 км, Игрень, Яворницкое и других станциях, ранее не входивших в маршрут. В результате поезд будет прибывать в 07:35, что позволит пассажирам успеть на работу или учебу.

