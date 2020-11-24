Украинцы продолжают массово пользоваться субсидиями для оплаты коммуналки. Стало известно, о каких суммах помощи идет речь

В Минсоцполитики сообщили, что за октябрь субсидиями успели воспользоваться около 3 миллионов семей, пишет Соцпортал. Всего государство предоставило людям льготы на сумму в почти 2 миллиарда гривен.

Отмечается, что с начала отопительного сезона размер льгот вырос в 2,5 раза. Средний размер субсидий, которые украинцы получали в октябре, достиг 732 гривен. При этом еще в сентябре этот показатель составлял 280 гривен.

Самую большую субсидию за октябрь получила семья из Киева. Ее сумма достигла 950 гривен.

При этом число семей, которые получили льготы, в октябре уменьшилось на 4,1% по сравнению с сентябрем.

Всего за месяц украинцы получили субсидии на сумму в 1 803 миллиарда гривен. Из них 1 759 миллиарда были выплачены наличными, а 44,8 миллиона – начислены в безналичной форме.

В среднем по стране самый большой размер субсидий наблюдался в Киеве (952,86 гривен, Харьковской (885,63 гривен) и Волынской (791,90 гривен) областях. Самые маленькие суммы льгот зафиксированы в Одессе, а также в Херсонской и Кировоградской областях, сообщили в Минсоцполитики.

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