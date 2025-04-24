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Сегодня СБУ были проведены обыски в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС). Ранее, на несколько часов, на взятке был задержан работник департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС, майор службы гражданской защиты Степан Юдин .

На должности руководителя департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций сейчас Александр Чекригин также, как говорится, не без «греха ».

В последнее время с принятием МВД согласования на создание нового департамента ГСЧС под названием «Департамент гражданской защиты и превентивной деятельности» обострилась война между руководством ГСЧС, МВД, профильным комитетом ВРУ.

То ли добрые, то ли злые языки, но на начальника этого департамента прочат Циреня Романа, который возглавляет управление в департаменте предотвращения чрезвычайных ситуаций. Его жена работает в том же управлении, получает немалую заработную плату, работу она не посещает уже в течение пяти лет, а учет ее рабочего времени ведется .

Перерасход бюджетных средств составил более одного миллиона гривен.

Цирен Роман, креатура первого заместителя председателя ГСЧС Миронюка В.Г.. Именно он и будет курировать созданный департамент.