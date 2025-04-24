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Сегодня СБУ были проведены обыски в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС). Ранее, на несколько часов, на взятке был задержан работник департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС, майор службы гражданской защиты Степан Юдин .
На должности руководителя департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций сейчас Александр Чекригин также, как говорится, не без «греха ».
То ли добрые, то ли злые языки, но на начальника этого департамента прочат Циреня Романа, который возглавляет управление в департаменте предотвращения чрезвычайных ситуаций. Его жена работает в том же управлении, получает немалую заработную плату, работу она не посещает уже в течение пяти лет, а учет ее рабочего времени ведется .
Перерасход бюджетных средств составил более одного миллиона гривен.
Цирен Роман, креатура первого заместителя председателя ГСЧС Миронюка В.Г.. Именно он и будет курировать созданный департамент.