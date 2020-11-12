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Долар раптово підскочить, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 12 листопада змусить гривню понервувати.

Стодоларова купюра, через стільки днів падіння, раптово проявить стійкість характеру, піднявшись на кілька пунктів. Гривня на міжбанківському рівні втратить 4,04 гривні. До середини вчорашнього дня валюта "віджала" 3,26 пункту, і на цьому вирішила не зупинятися.

Гривня вирішить відігратися на євро, буквально "розоривши" його на 5,65 пункту.

Таким чином, курс валют встановлений:

100 доларів - 2816,1 гривню;

100 євро - 3314,41 гривню.

Карантин вихідного дня, українцям повідомили про роботу транспорту: "Стосується міського, приміського..."

На період дії так званого карантину вихідного дня, рішення про який прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 11 листопада, робота громадського транспорту припинена не буде

Про це інформує прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення - без обмежень", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв у середу, 11 листопада. Також прийнято постанову МОЗ.

Забороняють масові заходи за участю понад 20 осіб. Вводиться правило заповненості не більше 50% місць в театрах і кінотеатрах, громадському транспорті. Заборонені дискотеки. Не проводитимуться планові госпіталізації.

Заборонена робота після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки і замовлення на винос.

Також вводиться спеціальний час для пенсіонерів. Він діятиме з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади тощо.

Кабмін приготував нові правила для українців, до чого готуватися: "пропонується позбавити..."

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив зміни до діючих Правил дорожнього руху

У діючі ПДР внесений ряд змін, що стосується як водіїв автомобілів, так і велосипедистів з пішоходами.

Так, велосипедистам відтепер дозволено їздити по смугах, на яких раніше міг їздити лише громадський транспорт.

Водіїв таксі, їх пасажирів, а також інструкторів з водіння пропонується позбавити керувати транспортними засобами з незастебнутими ременями безпеки. Виняток зроблено для людей з інвалідністю, які не мають можливості використовувати ремінь.

Пенсії та соцдопомога по-новому, важливе рішення Кабміну: "Відтепер для відкриття рахунку..."

Кабінет Міністрів України вніс зміни до деяких постанов про використання безготівкових розрахунків

Рішення прийнято в середу, 11 листопада, під час засідання уряду. Йдеться про спрощення процедури отримання виплат.

Так, одержувачам пенсії або допомоги надана можливість відкриття поточних рахунків без попереднього звернення до банківської установи. Відтепер для відкриття такого рахунку, особі необхідно буде лише звернутися до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення, які забезпечать передачу до обраного заявником банку необхідних для відкриття рахунку документів.

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