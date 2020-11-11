Кабинет министров Украины на своем заседании принял изменения в действующие Правила дорожного движения

Как информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram-канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко, в дейстующие ПДД внесен ряд изменений, касающийся как водителей автомобилей, так и велосипедистов с пешеходами.

Так, велосипедистам отныне разрешено ездить по полосам, на которых раньше мог ездить лишь общественный транспорт.

Водителей такси, их пассажиров, а также инструкторов по вождению предлагается лишить управлять транспортными средствами с незастегнутыми ремнями безопасности. Исключение сделано для людей с инвалидностью, которые не имеют возможности использовать ремень.

Пешеходы теперь обязаны в темное время суток использовать либо светоотражающие элементы на одежде или же жилеты с такими элементами.

Дорожный знак "Конец дороги с усовершенствованным покрытием" тоже будет называться и выглядеть по-другому: дорогу на нем изобразят горизонтально, а над ней появится силуэт авто. Называться этот знак будет "Смена покрытия".

Обо всех изменениях можно узнать по этой ссылке.

Ранее мы сообщали, что в Раде и Министерстве финансов разные точки зрения по растаможке автомобилей на европейских номерах. Об этом рассказал нардеп Евгений Брагар.

По его словам, некоторые нардепы вместе с Минфином выступают против любого варианта доступного растаможивания.

Другая часть депутатов, как утверждает Евгений Брагар, готовы поддержать рассрочку таможенных платежей, но, чтобы они остались в нынешнем объеме.

"И третья – есть группа активистов... которые выступают за общее доступное растаможивание, чтобы был снова введен льготный период, как это было в 18-19 году, как минимум, на 6 месяцев, чтобы люди имели возможность завезти и растаможить доступные автомобили", - продолжил Брагар.

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