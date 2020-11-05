Не все так просто

В бюджете на 2021 год запланировано два этапа увеличения минимальной зарплаты

Как отмечает Politeka.net, в сентябре правительство подняло украинцам "минималку" с 4 723 до пяти тысяч гривен. Теперь же Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на следующий год, который предусматривает еще два повышения. Експерты рассказали "24 каналу", чем обернется рост зарплаты.

Согласно проекту госбюджета, 1 января 2021 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до шести тысяч гривен, а с июля составит 6,5 тысяч. В то же время, из-за пандемии и карантина в стране прогнозируют резкое падение ВВП.

Финансовый эксперт Василий Матий считает, что резкое повышение зарплат без прироста ВВП грозит стране инфляцией. Недавно в Министерстве финансов подсчитали, что на зарплаты Кабмину придется дополнительно выделить 41 миллиард гривен. Чиновники ожидают, что рост официальной "минималки" сократит количество "серых" зарплат и увеличит поступления в Пенсионный Фонд. По плану ожидается повышение на 30%, но ради него придется многим пожертвовать.

"Значительная часть предприятий, которые планировали капитальные инвестиции в 2021 году, вероятно, не смогут это сделать, потому что много денег уйдет на содержание персонала", - предположил Василий Матий. - "Поэтому не будет возможности осуществлять инвестиции, то есть увеличивать интенсивность производства".

Кроме того, многие налоги и сборы зависят от "минималки", поэтому многим украинцам придется отдавать государству больше денег, да еще и на фоне инфляции.

Напомним, что более 2 млрд новых доплат и компенсаций, Кабмин принял важные решения: кто получит деньги.

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