Что изменится для населения

Стало известно, к каким новым ограничениям на карантине следует готовиться украинцам

Об этом в эфире телеканала Украина рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Он напомнил, что из-за очередной вспышки китайского вируса в Украине планируют ввести "карантин выходного дня".

Степанов сразу успокоил украинцев и заявил, что полного закрытия всей некритической инфраструктуры в субботу и воскресенье не будет. Новые ограничения будут касаться ряда заведений, а в частности - их времени работы.

"Это будет общая оранжевая зона с четкими ограничениями по работе определенных заведений по времени", - предупредил Степанов в эфире политического ток-шоу.

По словам главы Минздрава, в уик-энды должны работать продуктовые магазины, аптеки, а также общественный транспорт. Но власть не планирует запрещать работу некоторых секторов малого и среднего бизнеса в субботу и воскресенье.

Таким образом, под ограничения попадут некоторые заведения досуга, в том числе "урежут" часы для обслуживания посетителей в заведениях питания (кафе, ресторанах и барах).

Ранее мы рассказывали об ужесточении карантина в столице.

Так, главный санврач Украины Виктор Ляшко припугнул киевлян о том, что город рискует попасть в "красную" зону.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

При сохранении тенденции ухудшения эпидемиологической ситуации Киев и названые города могут со следующей недели попасть в “красную” зоны.

Напомним, Карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

Ранее Politeka писала, что Степанов предупредил о новых штрафах, украинцы в отчаянии

Также Politeka сообщала, что Карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами