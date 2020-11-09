Кабмин может ввести в магазинах "приоритетные часы" для пожилых украинцев

Как стало известно Politeka.net, о такой идее рассказала глава директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Ирина Руденко. По ее словам, в правительстве собираются ввести время, когда граждане старше 60 лет будут покупать товары с минимальным риском заразиться китайским вирусом, а вот другим покупателям придется подождать, передает "Суспільне".

"Мы хотим предложить правительству „приоритетные часы“ для уязвимого населения из групп риска для лиц старше 60 лет", — заявила чиновница. "Они будут иметь приоритетное время для обслуживания с 10 до 12:00, чтобы они имели возможность посещать магазины без очереди".

Ирина Руденко считает, что таким образом украинцы преклонного возраста смогут избегать массовых скоплений. В то же время, авторы инициативы не хотят запрещать обслуживать пожилых граждан в другое время суток.

"Мы коммуницируем с населением, чтобы они понимали, что с 12:00 приоритетно будут обслуживать лиц старше 60 лет", - отметила представитель Минздрава.

Ведомство рассматривает и другие варианты для сдерживания эпидемии, в частности: социальная дистанция между людьми и сведение к минимуму любых опасных контактов. Ирина Руденко добавила, что во время "карантина выходного дня", который анонсировали ранее, правительство собирается ограничить работу развлекательных заведений, торговых центров и общепита, открытыми оставят лишь учреждения первой необходимости, такие как аптеки и продуктовые магазины.

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