О чем нужно знать украинцам

Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые постановления об использовании безналичных расчетов

Решение принято в среду, 11 ноября, во время заседания правительства, передает Politeka.net со ссылкой на официальную страничку Пенсионного фонда в соцсети Фейсбук.

Так, получателям пенсии или пособия предоставлена возможность открытия текущих счетов без предварительного обращения в банковское учреждение. Отныне для открытия такого счета, лицу необходимо будет лишь обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения, которые обеспечат передачу в избранный заявителем банк необходимых для открытия счета документов.

Банк, в свою очередь, открывает на основании полученных данных текущие счета получателям и предоставляет ПФУ или органу соцзащиты реквизиты таких счетов.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что через банки, уполномоченные на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, будут осуществляться также выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Ранее мы сообщали, в Минсоцполитики предложили разрешить лицам старше 50 лет по собственному желанию отказываться от участия в обязательном пенсионном накоплении.

Глава ведомства Марина Лазебная полагает, что после такого решения украинцам будет проще найти работу в конкуренции с молодыми людьми.

"С одной стороны, срок до выхода на пенсию у таких людей недостаточен для формирования значительной суммы накоплений", - подчеркнула глава Минсоцполитики. - "С другой стороны, отсутствие взносов в накопительную систему в пользу людей повысит их привлекательность на рынке труда, что будет способствовать трудоустройству граждан предпенсионного возраста".

Напомним, что пенсии решено повысить не всем, кто не дождется новых денег от ПФУ

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