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Доллар внезапно подскочит, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной

Курс валют в Украине 12 ноября заставит гривну понервничать.

Стодолларовая купюра, спустя столько дней падения, внезапно проявит стойкость характера, поднявшись на несколько пунктов. Гривна на межбанковском уровне потеряет 4,04 гривны. К средине вчерашнего дня валюта «отжала» 3,26 пункта, и на этом решила не останавливаться.

Гривна решит отыграться на евро, буквально «разорив» его на 5,65 пункта.

Таким образом, курс валют установлен:

100 долларов – 2816,1 гривну;

100 евро – 3314,41 гривну.

Карантин выходного дня, украинцам сообщили о работе транспорта: "Касается городского, пригородного..."

На период действия так называемого карантина выходного дня, решение о котором принято на заседании Кабинета министров 11 ноября, работа общественного транспорта прекращена не будет

Об этом информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений", – говорится в сообщении министерства.

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Соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 11 ноября. Также принято постановление Минздрава.

Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек. Вводится правило заполненности не более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрещены дискотеки. Не будут проводиться плановые госпитализации.

Запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказа на вынос.

Также вводится специальное время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т. д.

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Кабинет министров Украины на своем заседании принял изменения в действующие Правила дорожного движения

В дейстующие ПДД внесен ряд изменений, касающийся как водителей автомобилей, так и велосипедистов с пешеходами.

Так, велосипедистам отныне разрешено ездить по полосам, на которых раньше мог ездить лишь общественный транспорт.

Водителей такси, их пассажиров, а также инструкторов по вождению предлагается лишить управлять транспортными средствами с незастегнутыми ремнями безопасности. Исключение сделано для людей с инвалидностью, которые не имеют возможности использовать ремень.

Пенсии и соцпомощь по-новому, важное решение Кабмина: "Отныне для открытия счета..."

Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые постановления об использовании безналичных расчетов

Решение принято в среду, 11 ноября, во время заседания правительства. Говорится об упрощении процедуры получения выплат.

Так, получателям пенсии или пособия предоставлена возможность открытия текущих счетов без предварительного обращения в банковское учреждение. Отныне для открытия такого счета, лицу необходимо будет лишь обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения, которые обеспечат передачу в избранный заявителем банк необходимых для открытия счета документов.

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