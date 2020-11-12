Доллар внезапно подскочит, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной
Курс валют в Украине 12 ноября заставит гривну понервничать.
Стодолларовая купюра, спустя столько дней падения, внезапно проявит стойкость характера, поднявшись на несколько пунктов. Гривна на межбанковском уровне потеряет 4,04 гривны. К средине вчерашнего дня валюта «отжала» 3,26 пункта, и на этом решила не останавливаться.
Гривна решит отыграться на евро, буквально «разорив» его на 5,65 пункта.
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Таким образом, курс валют установлен:
100 долларов – 2816,1 гривну;
100 евро – 3314,41 гривну.
Карантин выходного дня, украинцам сообщили о работе транспорта: "Касается городского, пригородного..."
На период действия так называемого карантина выходного дня, решение о котором принято на заседании Кабинета министров 11 ноября, работа общественного транспорта прекращена не будет
Об этом информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений", – говорится в сообщении министерства.
Локдаун минимум на три недели: Кабмин принял жесткое решение по карантину
В Украине отказались от адаптивного карантина, то есть от зонирования в зависимости от количества зараженных. Теперь вся страна будет одной зоной
Соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 11 ноября. Также принято постановление Минздрава.
Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек. Вводится правило заполненности не более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрещены дискотеки. Не будут проводиться плановые госпитализации.
Запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказа на вынос.
Также вводится специальное время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т. д.
Кабмин приготовил новые правила для украинцев, к чему готовиться: "Предлагается лишить..."
Кабинет министров Украины на своем заседании принял изменения в действующие Правила дорожного движения
В дейстующие ПДД внесен ряд изменений, касающийся как водителей автомобилей, так и велосипедистов с пешеходами.
Так, велосипедистам отныне разрешено ездить по полосам, на которых раньше мог ездить лишь общественный транспорт.
Водителей такси, их пассажиров, а также инструкторов по вождению предлагается лишить управлять транспортными средствами с незастегнутыми ремнями безопасности. Исключение сделано для людей с инвалидностью, которые не имеют возможности использовать ремень.
Пенсии и соцпомощь по-новому, важное решение Кабмина: "Отныне для открытия счета..."
Кабинет министров Украины внес изменения в некоторые постановления об использовании безналичных расчетов
Так, получателям пенсии или пособия предоставлена возможность открытия текущих счетов без предварительного обращения в банковское учреждение. Отныне для открытия такого счета, лицу необходимо будет лишь обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения, которые обеспечат передачу в избранный заявителем банк необходимых для открытия счета документов.
Напомним, что украинцам приготовили новое повышение зарплат, чем придется пожертвовать
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."
Также Politeka писала, что карантин максимально усилят, появилось важное заявление Степанова: "будет общая зона...".