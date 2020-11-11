На период действия так называемого карантина выходного дня, решение о котором принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, работа общественного транспорта прекращена не будет

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, межгородского, внутриобластного и межобластного сообщения. Внутренние авиаперевозки – без ограничений", – говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что в Украине отказались от адаптивного карантина, то есть от зонирования в зависимости от количества зараженных. Теперь вся страна будет одной зоной.

Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек. Воодится правило заполненности не более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек. Не будут проводиться плановые госпитализации.

Кроме того, запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказа на вынос.

Помимо этого, размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно только на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.