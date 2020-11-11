Карантин в Украине усилили из-за стремительного распространения китайского вируса
Соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 11 ноября. Также принято постановление Минздрава.
В Украине отказались от адаптивного карантина, то есть от зонирования в зависимости от количества зараженных. Теперь вся страна будет одной зоной.
Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек. Воодится правило заполненности не более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек. Не будут проводиться плановые госпитализации.
Перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах разрешены только в количестве мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
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Запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказа на вынос.
Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно только на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.
Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с надетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.
Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10: 00 до 12: 00 на объектах торговли, в органах власти и т. д.
Также в Украине ввели карантин выходного дня. Вводится жесткий карантин с 00: 00 субботы до 00: 00 понедельника, то есть каждый уик-энд.
Во время карантина выходного дня:
- закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ-будут работать только продуктовые магазины;
- запрещены развлекательные и массовые мероприятия;
- запрещена деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);
- Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.
Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:
- продуктовые магазины;
- аптека;
- транспорт;
- АЗС;
- Ветеринарные аптеки.
Вместе с тем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что то, что действительно помогло бы медицинской системе Украины - это локдаун минимум на три недели. Но экономика не выдержит такого карантина, поэтому приходится искать баланс.
Он также отметил, что пандемия в Украине развивается "ураганными" темпами
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если не принять меры, то мест в больницах не будет уже в декабре.
"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека ... При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - заявил Шмыгаль.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.