Карантин в Украине усилили из-за стремительного распространения китайского вируса

Соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 11 ноября. Также принято постановление Минздрава.

В Украине отказались от адаптивного карантина, то есть от зонирования в зависимости от количества зараженных. Теперь вся страна будет одной зоной.

Запрещают массовые мероприятия с участием более 20 человек. Воодится правило заполненности не более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте. Запрет дискотек. Не будут проводиться плановые госпитализации.

Перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах разрешены только в количестве мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Запрещена работа после 22 до 7:00 кафе и ресторанов, кроме адресной доставки и заказа на вынос.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно только на расстоянии не менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему с надетыми средствами индивидуальной защиты, которые прикрывают рот и нос.

Также вводится время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10: 00 до 12: 00 на объектах торговли, в органах власти и т. д.

Также в Украине ввели карантин выходного дня. Вводится жесткий карантин с 00: 00 субботы до 00: 00 понедельника, то есть каждый уик-энд.

Во время карантина выходного дня:

закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ-будут работать только продуктовые магазины;

запрещены развлекательные и массовые мероприятия;

запрещена деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания могут работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать:

продуктовые магазины;

аптека;

транспорт;

АЗС;

Ветеринарные аптеки.

Вместе с тем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что то, что действительно помогло бы медицинской системе Украины - это локдаун минимум на три недели. Но экономика не выдержит такого карантина, поэтому приходится искать баланс.

Он также отметил, что пандемия в Украине развивается "ураганными" темпами

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если не принять меры, то мест в больницах не будет уже в декабре.

"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека ... При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", - заявил Шмыгаль.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в Минздраве готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет..."

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.