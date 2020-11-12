Курс валют в Украине 12 ноября заставит гривну понервничать, доллар и евро примут интересную конфигурацию

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе экономистов.

Стодолларовая купюра, спустя столько дней падения, внезапно проявит стойкость характера, поднявшись на несколько пунктов. Гривна на межбанковском уровне потеряет 4,04 гривны. К средине вчерашнего дня валюта «отжала» 3,26 пункта, и на этом решила не останавливаться.

Гривна решит отыграться на евро, буквально «разорив» его на 5,65 пункта.

Курс валют от НБУ на 12 ноября:

100 долларов – 2816,1 гривну;

100 евро – 3314,41 гривну.

Удивительную тактику покажет и российский рубль. Воспользовавшись ситуацией, он подскочит до 3,6783 гривны.

До этого мы рассказывали, что Украина отказалась от "ограничений" старых долларовых купюр из Соединенных Штатов.

Чиновники из НБУ рассказали, что банкам и небанковским учреждениям, которые занимаются операциями с валютой, запретили устанавливать "выдуманные" ограничения касательно номинала и эмиссии банкнот.

Причиной такого заявления называют действия некоторых банков, которые по неведомым причинам отказываются принимать купюры до 1996 года. Они ссылаются на то, что такие купюры гораздо легче подделать, чем их обновленные аналоги.

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