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Долар задасть спеку гривні, відіграватися доведеться на євро: чого чекати від курсу валют

Курс валют в Україні 29 жовтня підступно навалиться на гривню, чиновники з НБУ затіяли нову гру

Зокрема, стодоларова купюра підскочить відразу на кілька гривень. Міжбанк відкриється з +3,34 гривні. Євро ж навпаки, грандіозно впаде: валюта втратить на міжбанку 24,45 гривні.

Курс валют 29 жовтня виглядає так:

100 доларів – 2839,89 грн;

100 євро - 3331,33 грн.

Звільнення від оплати комуналки: кого стосується нове рішення Кабміну, «перелік пільг для…»

Кабінет Міністрів підготував законопроект про зміни до деяких законів, що стосуються літніх людей

Згідно з документом, особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, можуть розраховувати на безкоштовне забезпечення ліками (принаймні, на перших порах), а також доставку необхідних препаратів додому (звичайно, за рецептом лікаря). Крім того, цю категорію громадян звільняють від сплати комуналки (в будинках, де немає індивідуальної системи опалення) і від абонплати за користування телефоном.

Також у проекті зазначається, що особи передпенсійного та похилого віку при збереженні працездатності можуть звернутися до Держслужби зайнятості та отримати допомогу в пошуку роботи.

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Соціальна сфера переходить у цифрову площину

За словами голови Кабміну Дениса Шмигаля, для громадян "це означатиме спрощення процедур отримання допомоги та прозорість виплат". Крім того, нова система дасть можливість знати, кому саме призначаються різні види соціальної допомоги.

"Ми, нарешті, повністю відійдемо від багатогодинних черг, бюрократії і тонн паперових документів. На порталі "Дія" буде створена єдина система соціальної сфери, щоб громадяни могли онлайн отримати всі соціальні послуги, які надаються державою", - сказав Шмигаль.

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Відтепер поліцейські будуть зайняті розшуком автомобілів, які тимчасово ввезли в Україну на термін більш, ніж 30 днів

Уряд вніс зміни до Положення про Нацполіцію. В першу чергу, це стосуватиметься власників "євроблях". Йдеться про порушення термінів тимчасового ввезення і переміщення в режимі транзиту, а також використання їх для підприємницької діяльності або отримання доходів.

Крім того, поліцейським дано право виявляти неправомірну розукомплектацію таких автомобілів. Раніше санкції за прострочення ввезення могли застосовувати лише працівники митниці, однак у них не було права зупиняти автомобілі.

Посилення карантину і продовження режиму НС, українці підняли бунт: "як нам жити?"

Кабмін у середу, 28 жовтня, продовжив режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року

Такі заходи пов'язані з продовженням карантину до 31 грудня і погіршенням ситуації з поширенням китайського вірусу. Крім того, з 26 жовтня в Україні діє нове зонування, а в ряді міст посилили карантинні обмеження.

Першими збунтувалися жителі Миколаєва, що потрапив в "червону зону". Свій протест висловили співробітники культури, розважальних закладів та сфери харчування.

Місцева влада звернулася з цією проблемою в Кабмін і профільне міністерство. Миколаїв висунув уряду наступні вимоги:

дозволити роботу дитячих садків і дитячих розвиваючих центрів, так як працюючі батьки не можуть залишати малюків вдома без нагляду,

відкрити підприємства громадського харчування, які готові до певного обмеження графіка, як це відбувається в інших містах в червоній зоні,

дозволити працювати установам культури, театрам і т.д., з дотриманням обмежень за кількістю відвідувачів і санітарних норм.

Названо причини авіакатастрофи Ан-26 під Харковом

Їх озвучили в урядовій комісії з розслідування авіакатастрофи Ан-26, яка сталася 25 вересня під Чугуєвом Харківської області і забрала життя 26 осіб.

За словами голови комісії Олега Уруського, серед причин трагедії:

відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна;

відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба та системні порушення правил польотів в університеті.

відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів, недостатня професійна підготовка екіпажу під час НС.

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