Украинцев предупредили о нововведениях в сфере "быстрых" кредитов

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

Согласно информации, новые правила вступят в силу уже с 1 января 2021 года.

Теперь кредитные договоры, которые заключаются сроком на один месяц и где размер займа не более одной минимальной заработной платы, будут относиться к потребительским кредитам.

"Максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о таком кредите не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон", - предупредили в Министерстве юстиции.

Благодаря нововведениям теперь организации, которые выдают населению "быстрые кредиты", не смогут изменять процентную ставку, порядок ее расчета, порядок уплаты процентов в сторону ухудшения условий для обычных клиентов.

При оформлении договора клиент обязан дать разрешение на доступ к информации о его кредитной истории. Если согласие потребитель не дает, то организация отказывает ему в предоставлении кредита.

Организация, предоставляющая быстрые кредиты, обязана безвозмездно передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй.

Более того, новый закон запрещает клиентам получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать.

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