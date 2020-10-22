Украинцев предупредили о нововведениях в сфере "быстрых" кредитов
Об этом информирует пресс-служба Минюста.
Согласно информации, новые правила вступят в силу уже с 1 января 2021 года.
Теперь кредитные договоры, которые заключаются сроком на один месяц и где размер займа не более одной минимальной заработной платы, будут относиться к потребительским кредитам.
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"Максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о таком кредите не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон", - предупредили в Министерстве юстиции.
Благодаря нововведениям теперь организации, которые выдают населению "быстрые кредиты", не смогут изменять процентную ставку, порядок ее расчета, порядок уплаты процентов в сторону ухудшения условий для обычных клиентов.
При оформлении договора клиент обязан дать разрешение на доступ к информации о его кредитной истории. Если согласие потребитель не дает, то организация отказывает ему в предоставлении кредита.
Организация, предоставляющая быстрые кредиты, обязана безвозмездно передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй.
Более того, новый закон запрещает клиентам получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать.
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