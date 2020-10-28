С 26 октября в Украине действует новое зонирование, в ряде городов ужесточили карантинные ограничения

Более того стало известно о том, что Кабмин планирует продлить режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года. Об этом указано в повестке дня правительственного заседания 28 октября. Такие меры связаны с продлением карантина до 31 декабря и ухудшением ситуации с распространением китайского вируса.

Украинцы, уставшие от новых правил и неразберихи в некоторых моментах, все чаще выказывают готовность выходить на Майданы. В частности, жители Николаева, попавшего в "красную зону", провели на центральной площади митинг, передает местное издание novosti-n.

С понедельника, 26 октября, в этом городе закрыты все детские сады, ТРЦ, кинотеатры, отменены ближайшие концерты, в общественном транспорте можно ездить только по количеству мест для сидения.

Именно поэтому сотрудники культуры, развлекательных заведений и сферы питания вышли на протест.



Один из участников акции Владимир Алексеев заверил, что люди не против карантина и не против власти. А против двойных стандартов, что кому-то можно работать в красной зоне, а кому-то – нет.

В частности, мужчна нарекает на перевозчиков, которые набивают под завязку маршрутки, а также рынки и магазины, где никто не контролирует карантинные требования.

"Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди. Мы имеем на это право. У всех есть семьи, дети, как нам жить?", – возмущается участник митинга.

Местная власть обратилась с этой проблемой в Кабмин и профильное министерство. Николаев выдвинул правительству следующие требования:

разрешить работу детских садов и детских развивающих центров, так как работающие родители не могут оставлять малышей дома без присмотра,

открыть предприятия общественного питания, которые готовы к определенному ограничению графика, как это происходит в других городах в красной зоне,

позволить работать учреждениям культуры, театрам и т.д., с соблюдением ограничений по количеству посетителей и санитарных норм.

Ранее мы сообщали, эксперт Сергей Доротич считает, что власть усилением карантина подталкивает население к самосудам и возможному новому Майдану.

"Мы еще не отошли от первого карантина, его последствия скажутся только к концу этого года... Не сделаны выводы еще с прошлого карантина. С ноября мы выходим на акцию. Патриотические настроения бизнеса существенно ухудшились на фоне войны на востоке и ухудшения в целом экономической ситуации. У меня плохие предчувствия, что все это может скатиться в социальное противостояние", – предупредил аналитик.

Напомним, жесткие штрафы в день выборов, украинцам озвучили суммы и важное требование

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о неизбежных штрафах и новых реалиях жизни из-за карантина

Также Politeka писала, что в Кабмине придумали новый штраф для украинцев, за что придется раскошелиться.