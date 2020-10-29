Гривне будет очень больно

Курс валют в Украине 29 октября коварно навалится на гривну, чиновники из НБУ затеяли новую игру

Как рассказывает Politeka, об этом свидетельствует прогноз национального регулятора.

В частности, стодолларовая купюра подскочит сразу на несколько гривен. Межбанк откроется с +3,34 гривны. Евро же наоборот, грандиозно упадет: валюта потеряет на межбанке 24,45 гривны.

Курс валют 29 октября будет выглядеть так:

100 долларов – 2839,89 грн;

100 евро – 3331,33 грн.

Уточним, что к средине прошлого дня доллар уже подскочит на 2,82 гривны. К концу дня он решил окончательно «добить» гривну.

На этом фоне немного подскочит и российский рубль, десять из которых можно будет купить за 3,7041 грн.

До этого мы рассказывали, что текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей.

По словам экономиста Тараса Котовича, в результате ожидается получение еще большего количества предложений валюты от экспортеров.

При этом сбалансировать избыток предложения способно понижение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС.

Котович утверждает, что спустя пять недель интервенций по продаже валюты, на прошлой неделе НБУ не принимал участие в торгах на валютном рынке.

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