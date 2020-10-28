Кабинет Министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы, касающиеся пожилых людей
Теперь их должны рассмотреть в Верховной Раде. Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и народный депутат Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах.
Согласно документу, в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили:
- первоочередное бесплатное обеспечение готовыми лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту врача;
- доставку по его заключению готовых лекарств на дом;
- освобождение от оплаты жилищно-коммунальных (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством;
- освобождение от уплаты за пользование домашним телефоном (абонплата) согласно нормам законодательства;
Проект предусматривает, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении трудоспособности могут обратиться в Государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы.
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