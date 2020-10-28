Кабинет Министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы, касающиеся пожилых людей

Теперь их должны рассмотреть в Верховной Раде. Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и народный депутат Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах.

Согласно документу, в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили:

первоочередное бесплатное обеспечение готовыми лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту врача;

доставку по его заключению готовых лекарств на дом;

освобождение от оплаты жилищно-коммунальных (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством;

освобождение от уплаты за пользование домашним телефоном (абонплата) согласно нормам законодательства;

Проект предусматривает, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении трудоспособности могут обратиться в Государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы.

По словам, премьера Шмигаля, ориентировочная стоимость этой программы составит более 500 млн гривен.

Напомним, по данным Уполномоченной Верховной Рады по правам человека, пенсию в размере ниже или на уровне черты монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

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