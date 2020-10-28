Социальная сфера переходит в цифровую плоскость

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы. Решение принято в среду, 28 октября, во время очередного заседания правительства, передает "РБК-Украина".

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, для граждан "это будет означать упрощение процедур получения помощи и прозрачность выплат". Кроме того, новая система даст возможность знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.

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"Мы, наконец, полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале "Дія" будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, которые предоставляются государством", - сказал он.

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В пояснительной записке к проекту указаны причины необходимости реализации этой Стратегии. В частности, отсутствие единого информационного пространства и учета получателей, системы контроля за целевым использованием средств, а также наличие чрезмерного бюрократического аппарата и неоправданные расходы на содержание учреждений социальной защиты.

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Ранее мы сообщали, стало известно, как именно украинцев будут проверять перед предоставлением соцпомощи от государства. 

Так, с 1 января 2021 года будут проверять каждого украинца, который обратится за получением соцпомощи. Претенденту придется пройти предварительную проверку. Данные о каждом просителе помощи сверят с анализом различных баз и реестров.

"Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике", – прокомментировал юрист Александр Плахотнюк.

Напомним, что порядок получения субсидий изменился, кто может потерять помощь: "Принято решение..."

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