Доллар задаст жару гривне, отыгрываться придется на евро: чего ждать от курса валют

Курс валют в Украине 29 октября коварно навалится на гривну, чиновники из НБУ затеяли новую игру

В частности, стодолларовая купюра подскочит сразу на несколько гривен. Межбанк откроется с +3,34 гривны. Евро же наоборот, грандиозно упадет: валюта потеряет на межбанке 24,45 гривны.

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Курс валют 29 октября выглядит так:

100 долларов – 2839,89 грн;

100 евро – 3331,33 грн.

Освобождение от оплаты коммуналки: кого касается новое решение Кабмина, «перечень льгот для…»

Кабинет Министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы, касающиеся пожилых людей

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Согласно документу, лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной, могут рассчитывать на бесплатное обеспечение лекарствами (по крайне мере, на первых порах), а также доставку необходимых препаратов на дом (конечно, по рецепту врача). Кроме того, эту категорию граждан освобождают от уплаты коммуналки (в домах, где нет индивидуальной системы отопления) и от абонплаты за пользование телефоном.

Также в проекте отмечается, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении трудоспособности могут обратиться в Госслужбу занятости и получить помощь в поиске работы.

Новая система соцвыплат, решение уже принято, что это значит для украинцев: "Наконец, полностью отойдем от..."

Социальная сфера переходит в цифровую плоскость

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, для граждан "это будет означать упрощение процедур получения помощи и прозрачность выплат". Кроме того, новая система даст возможность знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.

Денис Шмыгаль

"Мы, наконец, полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале "Дія" будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, которые предоставляются государством", - сказал Шмыгаль.

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Отныне полицейские будут заняты розыском автомобилей, которые временно ввезли в Украину на срок более, чем 30 дней

евробляха

Правительство внесло изменения в Положение о Нацполиции. В первую очередь, это будет касаться владельцев "евроблях". Речь идет о нарушении сроков временного ввоза и перемещения в режиме транзита, а также использования их для предпринимательской деятельности или получения доходов.

Кроме того, полицейским дано право выявлять неправомерную разукомплектацию таких автомобилей. Ранее санкции за просрочку ввоза могли применять лишь работники таможни, однако у них не было права останавливать автомобили.

Ужесточение карантина и продление режима ЧС, украинцы подняли бунт: "Как нам жить?"

Кабмин в среду, 28 октября, продлил режим чрезвычайной ситуации до конца 2020 года

Такие меры связаны с продлением карантина до 31 декабря и ухудшением ситуации с распространением китайского вируса. Кроме того, с 26 октября в Украине действует новое зонирование, а в ряде городов ужесточили карантинные ограничения.

Первыми взбунтовались жители Николаева, попавшего в "красную зону". Свой протест выразили сотрудники культуры, развлекательных заведений и сферы питания.

Местная власть обратилась с этой проблемой в Кабмин и профильное министерство. Николаев выдвинул правительству следующие требования:

  • разрешить работу детских садов и детских развивающих центров, так как работающие родители не могут оставлять малышей дома без присмотра,
  • открыть предприятия общественного питания, которые готовы к определенному ограничению графика, как это происходит в других городах в красной зоне,
  • позволить работать учреждениям культуры, театрам и т.д., с соблюдением ограничений по количеству посетителей и санитарных норм.

Названы причины авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом

Их озвучили в правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Ан-26, которая произошла 25 сентября под Чугуевом Харьковской области и забрала жизни 26 человек.

По словам председателя комиссии Олега Уруского, среди причин трагедии:

  • отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя; 
  • отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба и системные нарушения правил полетов в университете;
  • отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧС.

авиакатастрофа ан-26 под харьковом

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