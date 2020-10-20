Курс валют в Украине 20 октября насядет на гривну с невероятной силой, она будет терять позиции одна за другой
Экономисты из НБУ прогнозируют, что сто долларов сегодня подскочат в цене на 1,13 гривны. К средине дня валюта поднялась аж на 1,49 пункта, но гривна отказалась пускать ее дальше, передает Politeka.
Евро будет верен своей тактике, набрав на межбанке 13,25 пункта.
Курс валют в Украине 20 октября будет таким:
"Что это было?": самоуверенная Фреймут вызвала Кухар на батл и громко опозорилась, появилось видео
Невестка Пугачевой в дерзком мини забыла про скромность, сверкнув сладкими местами: «Гладкий на ощупь»
Волочкова наклонилась и огорошила неопрятным видом в черном лифчике: "Тут из декольте торчит..."
Новая беда у Наташи Королевой, после измен Тарзана певица решилась на отчаянный шаг: "Берегите себя!"
100 долларов – 2837,62 грн;
100 евро – 3343,43 грн.
В то же время российский рубль и дальше будет в «нокауте». Десять купюр можно будет купить за 3,6343 грн.
До этого мы рассказывали, что курс гривны к доллару в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$
Так, по данным Фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит $3,425 тысяч, в то время как по паритету покупательной способности — $12,710 тысяч.
При этом ВВП Украины по итогам года составит $142,25 млрд, а по паритету покупательной способности — $527,9 млрд.
По данным Глобального раунда Программы международных сопоставлений от 2017 Всемирного банка, средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.
Напомним, про новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара.
Как Politeka писала, что будет с курсом доллара осенью, Нацбанк предупредил украинцев.
Также Politeka сообщала, что украинцы скупают доллары: что сейчас творится в обменниках и как изменится курс в ближайшие дни.