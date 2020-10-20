Курс валют в Украине 20 октября насядет на гривну с невероятной силой, она будет терять позиции одна за другой

Экономисты из НБУ прогнозируют, что сто долларов сегодня подскочат в цене на 1,13 гривны. К средине дня валюта поднялась аж на 1,49 пункта, но гривна отказалась пускать ее дальше, передает Politeka.

Евро будет верен своей тактике, набрав на межбанке 13,25 пункта.

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Курс валют в Украине 20 октября будет таким:

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100 долларов – 2837,62 грн;

100 евро – 3343,43 грн.

В то же время российский рубль и дальше будет в «нокауте». Десять купюр можно будет купить за 3,6343 грн.

До этого мы рассказывали, что курс гривны к доллару в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$

Так, по данным Фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит $3,425 тысяч, в то время как по паритету покупательной способности — $12,710 тысяч.

При этом ВВП Украины по итогам года составит $142,25 млрд, а по паритету покупательной способности — $527,9 млрд.

По данным Глобального раунда Программы международных сопоставлений от 2017 Всемирного банка, средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.

Напомним, про новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара.

Как Politeka писала, что будет с курсом доллара осенью, Нацбанк предупредил украинцев.

Также Politeka сообщала, что украинцы скупают доллары: что сейчас творится в обменниках и как изменится курс в ближайшие дни.