Чтобы получить налоговую скидку, нужно предоставить доказательства того, что вы потратили деньги, сколько и когда

Для начала важно помнить о таком моменте: получить налоговую скидку могут только те украинцы, которые официально получают заработную плату. ФЛП и предприниматели не могут воспользоваться этой услугой. Об этом говорится в материале news.24tv.ua.



Налоговая скидка – это 18% от суммы, которую заплатили. К примеру, если за ипотечным кредитом уплачено 100 тысяч гривен, из которых 20 тысяч – это проценты, тогда считают 18% от 20 тысяч, и человек получает 3 600 гривен назад.

Для частичного возвращения средств следует заполнить онлайн-форму декларации и в отдельном разделе заполнить расходы, которые были совершены в случае одного из пунктов из ниже перечисленного списка. При этом необходимо указать реквизиты для возврата денег.



Итак, украинцы могут получить налоговую скидку за:

ипотеку (возвращение не с суммы всей ипотеки, а только с тех процентов, которые уже выплачены)

обучение (к примеру, если ваш ребенок попал на платное обучение, часть денег можно вернуть)

благотворительность (если вы пожертвовали деньги на чье-то лечение, часть средств можно вернуть)

уплату страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения

оплату вспомогательных репродуктивных технологий (тем, кто лечит бесплодие)

оплату услуг, касающихся усыновления

уплату средств на строительство (приобретение) доступного жилья

сумму арендной платы, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица

сумму средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива.

уплату средств на строительство (приобретение) доступного жилья

расходы на борьбу с COVID-19 в Украине (это, в частности, расходы на лекарственные средства, дезинфицирующие средства и антисептики, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных и т.п.)

Ранее мы сообщали, всех украинцев, которые работают за границей предложили обложить налогом. С такой инициативой выступил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Чиновник подчеркнул, что украинский бюджет недосчитывается огромной суммы из-за того, что заробитчане не декларируют свои доход и выразил уверенность в том, что трудовые мигранты должны более активно платить взносы в казну.

"Из двенадцати миллиардов долларов США, поступающие в Украину от тех людей, которые уехали работать за границу, задекларировано только одиннадцать миллиардов гривен. Это в тридцать раз меньше от общей суммы переводов", — заявил Любченко.

Напомним, что жесткие штрафы грозят украинцам, которые уклоняются от выплаты зарплат: что важно знать

Как сообщала Politeka, штрафы за аренду недвижимости, кто из украинцев в зоне риска: "1380 грн за каждое нарушение"

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует последние гроши безработных украинцев: "Это не мой доход, а помощь от государства!"