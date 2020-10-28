Чтобы получить налоговую скидку, нужно предоставить доказательства того, что вы потратили деньги, сколько и когда
Для начала важно помнить о таком моменте: получить налоговую скидку могут только те украинцы, которые официально получают заработную плату. ФЛП и предприниматели не могут воспользоваться этой услугой. Об этом говорится в материале news.24tv.ua.
Налоговая скидка – это 18% от суммы, которую заплатили. К примеру, если за ипотечным кредитом уплачено 100 тысяч гривен, из которых 20 тысяч – это проценты, тогда считают 18% от 20 тысяч, и человек получает 3 600 гривен назад.
Для частичного возвращения средств следует заполнить онлайн-форму декларации и в отдельном разделе заполнить расходы, которые были совершены в случае одного из пунктов из ниже перечисленного списка. При этом необходимо указать реквизиты для возврата денег.
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Итак, украинцы могут получить налоговую скидку за:
- ипотеку (возвращение не с суммы всей ипотеки, а только с тех процентов, которые уже выплачены)
- обучение (к примеру, если ваш ребенок попал на платное обучение, часть денег можно вернуть)
- благотворительность (если вы пожертвовали деньги на чье-то лечение, часть средств можно вернуть)
- уплату страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения
- оплату вспомогательных репродуктивных технологий (тем, кто лечит бесплодие)
- оплату услуг, касающихся усыновления
- уплату средств на строительство (приобретение) доступного жилья
- сумму арендной платы, уплаченной человеком, который имеет статус внутренне перемещенного лица
- сумму средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива.
- уплату средств на строительство (приобретение) доступного жилья
- расходы на борьбу с COVID-19 в Украине (это, в частности, расходы на лекарственные средства, дезинфицирующие средства и антисептики, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия для скрининга больных и т.п.)
Ранее мы сообщали, всех украинцев, которые работают за границей предложили обложить налогом. С такой инициативой выступил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
Чиновник подчеркнул, что украинский бюджет недосчитывается огромной суммы из-за того, что заробитчане не декларируют свои доход и выразил уверенность в том, что трудовые мигранты должны более активно платить взносы в казну.
"Из двенадцати миллиардов долларов США, поступающие в Украину от тех людей, которые уехали работать за границу, задекларировано только одиннадцать миллиардов гривен. Это в тридцать раз меньше от общей суммы переводов", — заявил Любченко.
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