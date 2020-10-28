О чем надо знать

Правительство внесло изменения в Положение о Нацполиции

Как информирует Politeka, отныне полицейские будут заняты розыском автомобилей, которые временно ввезли в Украину на срок более, чем 30 дней.

Как сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко, в первую очередь это будет касаться владельцев "евроблях". В соответствующем пункте Положения сказано, что правоохранители будут принимать меры для выявления неправомерного управления автомобилями, в отношении которых нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом.

В частности, речь идет о нарушении сроков временного ввоза и перемещения в режиме транзита, а также использования их для предпринимательской деятельности или получения доходов.

Кроме того, полицейским дано право выявлять неправомерную разукомплектацию таких автомобилей. Ранее санкции за просрочку ввоза могли применять лишь работники таможни, однако у них не было права останавливать автомобили.

Поэтому, таможенникам приходилось работать в "тандеме" с патрульными, которые останавливали машины для того, чтобы сотрудники таможни могли их оштрафовать.

Ранее мы писали, что украинцам напомнили о штрафе, который может возникнуть, как говорится, на пустом месте. Наказание касается безответственных водителей. Согласно Правил дорожного движения запрещается эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже дозволенного. Для легковых машин этот показатель составляет не менее 1,6 мм.

Отмечается, что надлежащая высота протектора обеспечивает должное сцепление автомобиля с дорогой не только зимой, а круглогодично.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

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Также Politeka писала, что Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев и рассказал, что для этого нужно