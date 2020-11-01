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Гривну зашатает после выходных, НБУ разведет доллар и евро в разные стороны: новый курс валют

Курс валют в Украине 1 ноября продолжит удерживать гривну в неведении, доллар и евро устроят настоящую ловушку.



Доллар после выходных немного подскочит. Межбанковские торги откроются в понедельник с +1,24 грн. Евро наоборот – будет продолжать рекордное падение, потеряв с начала недели -5,09 грн.

Курс валют в Украине 1 ноября будет таким: 100 доллар – 2845,07 грн; 100 евро – 3324,75 грн.

Российский рубль гривна "отгонит" назад, отобрав у него несколько копеек. За десять из них придется отдать 3,5783 грн.

Усик - Чисора: кто одержал победу в битве супертяжеловесов

Дерек активно начал бой и пошел вперед, показав свою агрессию. И несколько раз зацепил Усика.

Александр поначалу спокойно реагировал и не спешил ввязываться в драку, уходя от соперника за счет скорости ног. Однако украинец пропустил многовато и первые два раунда были явно за британцем.

В 7-м раунде Чисора был потрясен и произошел решающий надлом! Усик несколько раз удачно пробил соперника, но вовремя для британца прозвучал гонг.

Соперник был явно уставшим и все чаще и чаще удары Александра стали настигать цели - бой перевернулся.

Началось тотальное доминирование Усика. Он пробивал из любых позиций, под любыми углами, чередуя удары по корпусу с «выстрелами» в голову. И даже запирал Чисору у канатов. Однако Чисора не сдавался. Устал, но терпел. Дерек предлагал драться, а Усик ускользал и бил сбоку.

И все же Александр дожал - единогласным решением судей украинец победил в 12-раундовом бое! 117–112, 115–113, 115–113.

Тарифы на коммуналку изменятся, Нацбанк озвучил новые расценки: "Уже в ноябре..."

По прогнозам Нацбанка, цена на голубое топливо в следующем году будет составлять около $150 за тысячу кубов.

Что касается стоимости "черного золота", но нефть марки Brent в среднем будет стоить около $45-50 за один баррель.

Цены на нефть и природный газ в текущем году медленно росли. Однако значительные накопленные запасы и неопределенность относительно устойчивости восстановления глобальной экономики сдерживали их.

Отметим, что из-за скачков цен на газ на европейских биржах украинцам повысят тарифы на топливо уже в ноябре 2020 года. А из-за подорожания газа могут вырасти тарифы на отопление для бытовых потребителей.

Украинцам на карантине придумали новое наказание, срочное заявление Степанова: "На этой неделе..."

Министр здравоохранения обратился к парламенту с просьбой поддержать законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественном месте или транспорте.

Максим Степанов уточнил, что предложения были поданы ещё в июле. Речь идёт о штрафах от 170 до 225 гривен. "Этот законопроект еще не рассмотрен, я обращался на этой неделе к председателю парламента Дмитрия Разумкова, а сейчас обращаюсь к народным депутатам - поддержите на следующей пленарной неделе этот законопроект", - отметил министр. Пенсии украинцев подскачут до 2400 грн, но повезет не всем: "На прибавку имеют право..." В Украине пересчитают пенсии с января, но повезет не всем украинцам. Так, с 1 января 2021 года минимальную зарплату увеличат с 5000 до 6000 гривен. При этом украинцы с полным стажем и возрастом от 65 лет имеют право на пенсию в размере как минимум в 40% от минималки. Сейчас это 2000, а с 1 января – 2400 гривен. Также, с 1 января в Украине увеличатся пенсии как минимум до 2400 гривен для тех пенсионеров, которые имеют 30 (для женщин) и 35 лет (для мужчин) лет стажа и достигли возраста 65 лет.



Напомним, формирование тарифов по-новому, Кабмин внес изменения.

Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации, что будет с карантином.

Также Politeka писала, что на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация.