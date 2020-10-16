Минздрав готовится к введению более жесткого карантина на фоне роста сезонных заболеваний

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он озвучил условия, как можно избежать полного локдауна, передает "РБК Украина".

Замглавы Минздрава заявил, что ведомство уже обсуждает ужесточение карантина и вскоре подаст в Кабмин ходатайство о введение более строгих ограничений, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Как подчеркнул Виктор Ляшко, она зависит не только от распространения китайского вируса, но и от других сезонных инфекций.

"Все будет зависеть от агрессивности гриппа и других грипподобных заболеваний зимой", - отметил чиновник.

С приближением зимы в Украине традиционно учащаются случаи инфекционных заболеваний, пик агрессивности которых приходится на октябрь-ноябрь. По словам Ляшко, если китайский вирус и гриппоподобные наложатся друг на друга - заболеваемость резко увеличится вместе с циркуляцией инфекции. Именно поэтому Минздрав планирует провести массовую вакцинацию.

"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа, для того, чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций", - заявил замминистра. - "У нас был такой случай в Черновцах, когда грипп наложился на коронавирусную болезнь. Это приводит к стремительному развитию болезни с летальным исходом".

Состоянием на 16 октября в Украине установлен новый антирекорд: инфекцию китайского вируса подтвердили у 5992 человек, от нее же скончались 106 заболевших.

Напомним, ужесточение карантина с 19 октября, раскрыты новые ограничения

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.