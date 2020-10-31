Національний банк вирішив спрогнозувати, якою буде ціна на газ у 2021 році

Про це йдеться в аналітичному огляді, який був опублікований на портал держрегулятора.

За прогнозами Нацбанку, ціна на блакитне паливо наступного року становитиме близько $150 за тисячу кубів.

Що стосується вартості "чорного золота", але нафта марки Brent в середньому буде коштувати близько $45-50 за один барель.

Ціни на нафту і природний газ в поточному році повільно зростали. Проте значні накопичені запаси та невизначеність щодо стійкості відновлення глобальної економіки стримували їх.

"Пожвавлення економічної активності підтримає зростання цін на енергоносії на прогнозному горизонті, який, втім, залишатиметься помірним через нарощування сланцевого виробництва", - додали в прес-службі держрегулятора.

Відзначимо, що через стрибки цін на газ на європейських біржах українцям підвищать тарифи на паливо вже в листопаді 2020 року. А через подорожчання газу можуть зрости тарифи на опалення для побутових споживачів.

Але і це буде не останнє підвищення розцінок на блакитне паливо для населення. Тобто, ціна на газ буде і далі зростати.

"Поступово починається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуються для розрахунку ціни газу для виробників тепла. Буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, а значить - довелося переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень. Прогнози вказують, що в листопаді-грудні слід очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси в підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання", - заявляли раніше в Нафтогазі.

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