Міністр охорони здоров'я звернувся до парламенту з проханням підтримати законопроект про штрафи за відсутність масок в громадському місці або транспорті

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.



Так, під час брифінгу в суботу, 31 Жовтня Максим Степанов уточнив, що пропозиції були подані ще в липні. Йдеться про штрафи від 170 до 225 гривень.

"Цей законопроект ще не розглянуто, я звертався на цьому тижні до голови Парламенту Дмитра Разумкова, А зараз звертаюся до народних депутатів - підтримайте на наступному пленарному тижні цей законопроект", - зазначив міністр.

Контроль за дотриманням запропонованих правил повинні будуть покласти на місцеві органи влади, Нацполіцію і Держспоживслужбу.



За словами Степанова, необхідно прийняти ці зміни якомога швидше, оскільки порушення цих правил можуть призвести до падіння медичної системи.

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