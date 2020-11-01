Курс валют в Україні 1 листопада продовжить утримувати гривню в невіданні, долар і євро влаштують справжню пастку
Про це розповідає Politeka з посиланням на дані НБУ.
Долар після вихідних трохи підскочить. Міжбанківські торги відкриються в понеділок з +1,24 грн. Євро навпаки - продовжуватиме рекордне падіння, втративши з початку тижня -5,09 грн.
Курс валют в Україні 1 листопада буде таким:
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100 долар – 2845,07 грн;
100 євро - 3324,75 грн.
Російський рубль гривня "віджене" назад, відібравши у нього кілька копійок. За десять з них доведеться віддати 3,5783 грн.
До цього ми розповідали, що офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець третього кварталу в порівнянні з кінцем другого кварталу 2020 року знизився на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%.
Головним фактором, який викликав девальвацію гривні в третьому кварталі 2020 року, називають погіршення кон'юнктури на валютному ринку, обумовлене зростанням попиту на іноземну валюту на тлі погіршення очікувань.
Протягом третього кварталу курс гривні до долара ослаб у той час як більшість валют основних торгових партнерів України зміцнилися. Так, це призвело до знецінення і номінального ефективного валютного курсу, і реального ефективного курсу.
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