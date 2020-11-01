Пізно суботнім вечором в Лондоні на легендарному "Уемблі" відбувся боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою

Як повідомляє Politeka, Дерек активно почав бій і пішов вперед, показавши свою агресію. І кілька разів зачепив Усика. Олександр спочатку спокійно реагував і не поспішав вплутуватися в бійку, йдучи від суперника за рахунок швидкості ніг. Однак українець пропустив забагато і перші два раунди були явно за британцем.





Чимало пропустив Усик і в наступних раундах, періодично затискаючи біля канатів. Однак за рахунок кращої роботи ногами тримався і вичікував слушного моменту для ривка. На екватор бою відчувалося, що Усику не вистачає потужності.





У 7-му раунді Чісора був вражений і стався вирішальний злам! Усик кілька разів вдало пробив суперника, але вчасно для британця пролунав звучить гонг.





Суперник був явно втомленим і все частіше і частіше удари Олександра стали наздоганяти британця - бій перекинувся.

Почалося тотальне домінування Усика. Він пробивав з будь-яких позицій, під будь-якими кутами, чергуючи удари по корпусу з «пострілами» в голову. І навіть замикав Чісору у канатів. Однак Чісора не здавався. Втомився, але терпів. Дерек пропонував битися, а Усик вислизав і бив збоку.

І все ж Олександр дотиснув - одноголосним рішенням суддів українець переміг в 12-раундовому бою! 117-112, 115-113, 115-113.

Нагадаємо, раніше Чісора назвав Усика "російським". Британець заявив, що промоутер Едді Хирн "продався" Олександру Усику, якого назвав росіянином.

"Все, про що я тебе прошу, Едді: мені потрібен чесний рефері і чесні судді, а не так, як було в бою з Уайтом, коли ти купив суддю. Розумію, Олександр - твій клієнт, так як ти продав душу росіянам .. . Усик з України? Окей, ти продав душу українцям. Але я знову доведу свою цінність. Мені потрібно лише, щоб все було чесно для всіх", - заявив Чісора.

Раніше український боксер Олександр Усик оцінив свої перспективи в політиці. Свій коментар спортсмен дав в інтерв'ю YouTube-каналі "Без Грима з Ганною Буткевич".





"Стати частиною системи дуже легко. Тим більше, що є якісь пропозиції, щоб кудись піти", - розповів Усик.

У той же час боксер не бачить себе в політиці, оскільки має свою думку і не згоден виконувати чиїсь вказівки.





Нагадаємо, українські політики-злодії допекли Усика, боксер кличе неугодних на ринг: "Я хочу ось цього врізати!".

Як повідомляла Politeka, Усик спантеличив вчинком перед боєм з Чісорою, британський боксер не стримався.

Також Усик зізнався в любові до радянського кінематографу: "Знову Москва".



