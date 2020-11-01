В Україні перерахують пенсії з січня, але пощастить не всім українцям

Так, з 1 січня 2021 року мінімальну зарплату збільшать з 5000 до 6000 гривень. При цьому українці з повним стажем і віком від 65 років мають право на пенсію в розмірі як мінімум в 40% від мінімалки. Зараз це 2000, а з 1 січня – 2400 гривень, пише Обозреватель.

Про це сказано в Законі "про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Також, з 1 січня в Україні збільшаться пенсії як мінімум до 2400 гривень для тих українців, які мають 30 (для жінок) і 35 років (для чоловіків) років стажу і досягли віку 65 років.

На надбавку мають право жінки, які відпрацювали більше 30 років і чоловіки, які мають від 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням.



Також раніше повідомлялося, що в Україні пенсія для тих, хто ніколи не працював, і тих, хто відпрацював нормативний стаж до 15 років, однакові, і встановлені вони на рівні мінімалки.

Право на такі виплати громадяни України отримують у різному віці, розповіла Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"Це раніше так звана "соціальна пенсія" була мінімальною пенсією за віком. Її розмір прирівняний до розміру прожиткового мінімуму. Ось зараз це 1 712 грн", – поянила вона.

Нагадаємо, працювати українцям доведеться ще більше

Як повідомляла Politeka, українців попередили про нові штрафи, кого і за що чекає покарання.

Також Politeka писала, що на пенсії грошей не вистачить, ПФУ в банкрутному стані: чи буде індексація.