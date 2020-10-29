Действующие подходы по формированию тарифов лишают украинские города возможности эффективно развиваться

Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств. Решение принято 28 октября на заседании правительства, пишет "РБК-Украина".

Постановление позволит органам местной власти более гибко подходить к установлению пошлины и устанавливать рыночные тарифы.

В проекте говорится, что затратный способ формирования тарифов, который действует на сегодня, не учитывает спрос и предложение парковочных мест, кроме того создает преграда на пути привлечения инвестиций. К примеру, расходы на обустройство и содержание парковочных мест в центре города и на окраине - одинаково, хотя, очевидно, что спрос на эти площадки разный.

Поэтому новый Порядок предусматривает учет инвестиционной составляющей и гибкое регулирование стоимости услуг парковки, что позволит оптимизировать и развивать парковочные пространства.

Ранее мы сообщали, кроме того Кабинет министров внес изменения в порядок формирования на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа. В частности, предусмотрено правовое урегулирование учета двухставочных тарифов при расчете средневзвешенных тарифов на тепловую энергию - ранее такого механизма не было.

А также изменен Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. В тарифы включены операции сортировки.

Напомним про повышение тарифов, из украинцев выбивают мифические долги: кому ждать платежку с "сюрпризом".

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