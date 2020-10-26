Пенсионному фонду критически не хватает денег для выплаты пенсий украинцам, ситуация обостряется строгим карантином

Об этом, как передает Politeka.net, экономист Виктор Скаршевский предупредил на своей странице в Facebook. По его информации, ПФУ уже давно находится на грани банкротства. Так за девять месяцев 2020 года ПФУ на хватило 19,8 миллиардов гривен, из них 2,1 миллиарда только - только в сентябре. 202 миллиарда в этом году планируют выделить на покрытие дефицита.

"Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных) в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда", - заявил Скаршевский и добавил, что ПФУ выплачивает кредит лишь частично.

Для примера, за 2020 год фонд получил 128,3 миллиарда, а возвратил в бюджет только 108,6 миллиарда - с января долг вырос на 19,8 миллиарда. Это показывает, что Пенсионному фонду для покрытия дефицита не хватает ни собственных поступлений, ни средств из бюджета. А главная причина - проваленный план по сборам единого социального взноса (на 16,9 миллиарда меньше прогнозируемой суммы).

"В целом за год отставание от плана может составить порядка 20 млрд грн (255 млрд грн вместо запланированных 274 млрд грн). Последствия тотального карантина и экономический кризис сказались также и на Пенсионном фонде", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что летом Минсоцполитики просило выделить на пенсии дополнительно 15,2 миллиарда гривен из Фонда борьбы с китайским вирусом, однако Кабмин отказал. Вместо этого деньги пошли на ремонт дорог. По словам экономиста, спасти ситуацию и выплатить деньги пенсионерам получится, если срочно пересмотреть бюджет и выделить дополнительные средства на покрытие дефицита ПФУ. Пока в проекте на 2021 год указана сумма в 203,8 миллиарда гривен, которой не хватит на выплаты с учетом запланированной индексации.

Стоит добавить, что с 1 января правительство планирует повысить минимальную зарплату до шести тысяч гривен, в результате до 2,4 тысячи вырастут пенсии украинцев в возрасте от 65 лет со стажем 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). А с 1 марта обещают индексацию в размере 11%.

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