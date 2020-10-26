Пенсионному фонду критически не хватает денег для выплаты пенсий украинцам, ситуация обостряется строгим карантином
Об этом, как передает Politeka.net, экономист Виктор Скаршевский предупредил на своей странице в Facebook. По его информации, ПФУ уже давно находится на грани банкротства. Так за девять месяцев 2020 года ПФУ на хватило 19,8 миллиардов гривен, из них 2,1 миллиарда только - только в сентябре. 202 миллиарда в этом году планируют выделить на покрытие дефицита.
"Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных) в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда", - заявил Скаршевский и добавил, что ПФУ выплачивает кредит лишь частично.
Для примера, за 2020 год фонд получил 128,3 миллиарда, а возвратил в бюджет только 108,6 миллиарда - с января долг вырос на 19,8 миллиарда. Это показывает, что Пенсионному фонду для покрытия дефицита не хватает ни собственных поступлений, ни средств из бюджета. А главная причина - проваленный план по сборам единого социального взноса (на 16,9 миллиарда меньше прогнозируемой суммы).
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"В целом за год отставание от плана может составить порядка 20 млрд грн (255 млрд грн вместо запланированных 274 млрд грн). Последствия тотального карантина и экономический кризис сказались также и на Пенсионном фонде", - подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что летом Минсоцполитики просило выделить на пенсии дополнительно 15,2 миллиарда гривен из Фонда борьбы с китайским вирусом, однако Кабмин отказал. Вместо этого деньги пошли на ремонт дорог. По словам экономиста, спасти ситуацию и выплатить деньги пенсионерам получится, если срочно пересмотреть бюджет и выделить дополнительные средства на покрытие дефицита ПФУ. Пока в проекте на 2021 год указана сумма в 203,8 миллиарда гривен, которой не хватит на выплаты с учетом запланированной индексации.
Стоит добавить, что с 1 января правительство планирует повысить минимальную зарплату до шести тысяч гривен, в результате до 2,4 тысячи вырастут пенсии украинцев в возрасте от 65 лет со стажем 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). А с 1 марта обещают индексацию в размере 11%.
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