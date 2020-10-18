38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, участница проекта "Танці з зірками" обескуражила публику неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, звезда "Ревизора" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видеонарезку самых трогательных и ярких моментов из шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, на кадрах Ольга предстала и в танцевальном зале во время напряженных тренировок со своим партнером Ильей Падзиной, и непосредственно на паркете проекта в свете софит.

Фреймут удивила трогательной подписью к видео:

"Эмоции от @ tanci1plus1 - наконец я начинаю доверять себе, любить себя и гордиться собой. «Любовь к себе - начало романа на всю жизнь». Так сказал Оскар Уайльд. Да, согласна", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Как всегда❤️до глубины души🙏💖"

"Танцуете Вы, а кайфую я🔥😍🤗"

"Вы крутая🔥"

Ранее мы сообщали, Фреймут, которая не один раз "встревала" в скандалы на "Танцях з зірками", как-то после одного из эфиров рассказала о том, что ее будто бы "прокляли".

"Когда я вышла замуж, мои конкуренты не смогли этого простить. Я себя ловила на мысли, что они меня прокляли", - заявила телеведущая. Дело в том, что мужем Фреймут является гендиректор "Нового канала" Владимир Локотко. Ольге пришлось даже уволиться с этого канала.

"Эта была самая большая ошибка моей жизни, после которой я так и не возобновилась. Когда я влюбилась в Володю, пришла на "Новый канал", которым он руководит, писали: "Фреймут провалила шоу "Оля", - рассказала телеведущая. - "Дошло до того, Притула, моя вторая телевизионная половинка, говорит режиссеру: "Что эта конченая здесь делает?"

Напомним, что острая на язык Кухар метко ответила побитой жизнью Ольге Фреймут: "Я поняла, что вы... ".

А еще Politeka писала, что конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства.