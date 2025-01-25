Военный эксперт Александр Мусиенко оценил идею Трампа снизить цены на нефть и рассказал, насколько это повлияет на Путина и склонит его к окончанию войны против Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщил Трамп, отмечает эксперт, он хочет, чтобы Саудовская Аравия и ОПЕК снизили цену на нефть, что, по его мнению, поможет остановить россию в войне против Украины. То есть, констатирует он, видим, что в значительной степени в своем плане окончания войны Трамп полагается на нефть.

«Ну, я не думаю, что прямо немедленно (ред. – это повлияет на окончание войны), но в перспективе 2-3 года, возможно, 4 года. Это тоже надо понимать, что сразу падения не будет. Хотя, конечно, с точки зрения снижения цен на нефть и лишения россии доходов в той мере, в какой она сейчас получает, – это один из стимулов и элементов давления на путина, чтобы он эту войну завершал», – объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, мы же видим, что лучше всего влияет на россия – это удары по ее объектам, так сказать, адские санкции, а все остальные – только вспомогательные. По словам эксперта, против нефтяной отрасли россии, по их НПЗ наши беспилотники и ракеты хорошо поработали и до прихода Трампа.

«Ну, это свидетельствует о том, что у Трампа составляется план, и он достаточно прост сейчас. Это санкции, дополнительное давление на россию, фактически уменьшение цен на нефть, и, да, с перекладыванием ответственности за безопасность Европы именно на плечи европейцев за счет того, что они будут обязаны увеличить расходы на оборону и на финансирование НАТО по меньшей мере до 5% от ВВП», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Трамп будет рубить с плеча по россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, сработает ли план экономического давления Трампа на россию.





