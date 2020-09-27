Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут огорошила словами о том, почему долгое время откровенно обижала мужа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Facebook.

«Надо принимать своего мужа, пытаться смотреть на мир его глазами и просить, чтобы он смотрел на мир твоими. Я когда-то очень обижалась, что Владимир не делает много комплиментов. Все же мы ждем постоянного восторга, охапок цветов», - говорится в сообщении.

При этом Фреймут рассказала, что со временем начинаешь ценить совершенно другие вещи.

«Но потом начинаешь ценить другие вещи: когда он беспокоится, не заболела ли ты, когда подает чашку кофе, делает все, чтобы ты не волновалась», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что пост знаменитость сопровождала пост снимком с мужем Владимиром Локотком.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Ольга Фреймут поплатилась за свое поведение. В сети уверены, что ей бумерангом вернулось то, что раньше она делала другим.

Так, телеведущая, которая сейчас участвует в шоу «Танці з зірками», призналась, что не хотела участвовать в проекте, поскольку не любит, когда ее кто-то оценивает.

Напомним, что поскандалившая с Кухар Фреймут теперь учит украинцев выпивать: "Держите за ножку".

Как сообщала Politeka, заносчивая Фреймут после скандала с Кухар раскрыла правду об участии в шоу: «Терпеть не могу…».

Также Politeka писала, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».