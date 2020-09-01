Сергей Лазарев произвел фурор, похваставшись похудением

Популярный российский певец, которому приписывают роман с Ани Лорак, поделился полуобнаженным фото. Об этом пишет Politeka.net.

Таким образом Лазарев решил похвастаться новой фигурой.

«Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но , конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! 💪🏼 Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так, я доволен, мне снова 18😂», - написал артист.

Отмети, горячий снимок взволновал многих.

«Красавчик всегда», - отреагировала на новую фигуру Лазарева певица Лолита.

«Аполлон», - написал композитор Игорь Крутой.

А вот сама Ани Лорак с реакцией не спешит.

Тем временем, поклонники просто засыпали комплиментами любимого артиста.

«Я подавилась слюнями, спасибо», «Серега, ты слишком хот🔥🔥🔥🔥🔥 🚀🚀🚀 Это из-за тебя в Москве такая жара сейчас?», «Вы просто огонь🔥Нужен огнетушитель», «Ох, какой», - пишут в комментариях к снимку.

Напомним, «любовник» Ани Лорак сразил видом в пиджаке на обнаженное тело, даже Лолита не устояла.

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев в темном наряде свел с ума поклонниц, неожиданное фото.

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев взбудоражил горячим видом в черном костюме, даже Ани Лорак не устояла.