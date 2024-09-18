Отказы в пересечении границы раньше были редкими, однако с введением военного положения и введением ограничений на выезд для военнообязанных таких отказов стало значительно больше, поэтому следует знать как их обжаловать.

Как пишут юристы, представители Госпогранслужбы требуют дополнительных документов даже в случаях, когда это не предусмотрено нормативно-правовыми актами.

Поэтому возникает вопрос обжалования таких отказов. Если это не удается решить внесудебным способом, остается возможность обращения в суд.

Следует помнить, что постановлением КМУ №57 с изменениями, внесенными в нее в 2024 году постановления №366, четко установлены основания для пересечения границы и документы, которые для этого нужны.

Работники ГНС не вправе требовать документы, не установленные регулирующим законодательством.

Любое такое требование является нарушением действующих правовых норм.

Как узнать законный отказ ли в выезде за границу?

Принятие решения об отказе в пересечении границы уполномоченного должностного лица подразделения охраны государственной границы возможно только тогда, когда гражданин не предъявил на паспортном контроле все необходимые документы, подтверждающие основание для пересечения границы.

Однако, как показывает практика, есть еще основание для отказа в пересечении государственной границы Украины, а именно недоведение цели выезда во время так называемого собеседования с представителями пограничной службы.

Вам задают ряд уточняющих вопросов, которые в свою очередь составляют картину для субъективного мнения представителя ГНСУ и это заканчивается в большинстве случаев отказом.

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